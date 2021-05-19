Андрей Шмаров

СПбГУП

Главный редактор "Ведомостей" Андрей Шмаров покидает свой пост, с четверга исполнять его обязанности будет Ирина Казьмина, ранее занимавшая пост заместителя гендиректора по редакционному развитию АО "Бизнес Ньюс Медиа".

В сообщении на сайте издания отмечается, что решение о прекращении трудового договора Шмарова принято по соглашению сторон. "Мы благодарим Андрея Шмарова за проделанную работу и желаем удачи во всех дальнейших начинаниях", - сказал председатель совета директоров АО "Бизнес Ньюс Медиа" Иван Еремин, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, "в дальнейшем развитии "Ведомости" будут придерживаться вектора качественной независимой журналистики, оставаясь флагманом деловых СМИ и сохраняя самые высокие стандарты качества", а также "намерены расширять и преумножать аудиторию за счет запуска новых тематических информационных продуктов, уникальных сервисов и расширения географии распространения как в России, так и за рубежом".

Ирина Казьмина была назначена заместителем гендиректора АО "БНМ" в сентябре 2020 года и курировала вопросы редакционного развития. До этого работала на разных должностях в изданиях "Ведомости" и "Коммерсант", была заместителем главного редактора Forbes Russia. Она работает в деловой журналистике более 20 лет.

Шмаров был назначен исполняющим обязанности главного редактора "Ведомостей" в апреле 2020 года после того, как стало известно о намерении предыдущих собственников продать издание. Редакция обвинила его в цензуре из-за вмешательства в уже опубликованные материалы.

29 мая газету купило АО "Саппорт" близкого к Кремлю основателя "Федерал-пресс" Ивана Еремина, после чего Шмаров был официально утвержден в должности главреда советом директоров АО "БНМ", в которое входят "Ведомости".

После утверждения Шмарова в должности часть журналистов, в том числе пятеро заместителей главного редактора, покинули "Ведомости". Из редакции также ушли многие журналисты, а потом - бессменный гендиректор Глеб Прозоров.

Несколько бывших заместителей главреда и журналистов создали в 2020 году издание VTimes*, признанное на днях Минюстом СМИ-иноагентом.

"Мы уверены, что России нужна независимая и качественная деловая журналистика. Сегодня она невозможна без поддержки читателей. Мы призываем вас присоединиться к нам в борьбе за свободу слова, высокие стандарты журналистики и доступность информации", - говорилось в обращении VTimes*.

"В 50 с лишним лет уже поздно начинать заниматься проституцией, тело дряблое и мало кого привлекает, мне кажется. Надо продолжать жить, как ты жил большую часть жизни", - говорил один из создателей Vtimes* Александр Губский, комментируя vc.ru свое решение участвовать в проекте ради продолжения борьбы за независимую журналистику и свободу слова.

Он также отметил, что некоторые коллеги вообще покидают журналистику из-за растущих рисков. Особенно это касается тех, кто писал про "некоторые сегменты бизнеса", осторожно выразился Александр Губский. "Большая часть ушедших журналистов "Ведомостей", которые писали про эти сектора, ушли из журналистики совсем. Перешли в пиар, в консалтинг, в другие сферы. Понятно почему: там больше денег и, наверное, стабильнее будущее. Доходов в медиа, которые были в 2012-2013 годы, больше не будет. Да и сама по себе судьба журналистики и ее будущее как минимум сейчас для многих совсем не очевидна", - добавил он.