Госдума окончательно приняла закон о повышении штрафов за разглашение персональных данных силовиков

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, который значительно увеличивает штрафы за разглашение личных данных силовиков, судей, прокуроров и следователей. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, изменения вносятся в статью 13.14 КоАП ("Разглашение информации с ограниченным доступом"). За раскрытие персональных данных силовиков штрафы для физлиц увеличиваются с 1 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - с 5 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юрлиц - до 200 тыс. рублей.

Также увеличиваются штрафы по статье 17.13 КоАП ("Разглашение сведений о мерах безопасности, примененных в отношении сотрудников правоохранительного или контролирующего органа"): до 70 тыс. рублей для граждан, до 300 тыс. рублей для должностных лиц, для юридических лиц - до 500 тыс. рублей.

Кроме того, депутаты приняли в третьем чтении закон, ужесточающий уголовную ответственность по делам о разглашении данных силовиков, полученных с использованием служебного положения. Изменения вносятся в статью 320 УК. Обвиняемым по этой статье грозит до 200 тыс. рублей штрафа, 480 часов обязательных работ, два года ограничения свободы или арест до четырех месяцев.

Проект поправок, увеличивающий штрафы за разглашение информации, доступ к которой ограничен законом, был внесен еще в сентябре 2020 года единороссами Василием Пискаревым и Дмитрием Вяткиным. В феврале этого года группа депутатов во главе с Пискаревым предложила ввести уголовную ответственность за разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении сотрудника правоохранительных или контролирующих органов (о смене места жительства, замене документов и т. д.), а также его близких.

Речь вновь шла об ответственности лица, которому эти сведения стали известны в связи с его служебной деятельностью. Cейчас разглашение таких данных карается, только если это деяние совершено "в целях воспрепятствования служебной деятельности" сотрудника.

Ко второму чтению проекта поправок к КоАП Пискарев предложил дополнить кодекс новой статьей 13.14.1, которая вводит наказание за "получение информации с ограниченным доступом любым незаконным способом". Штраф за это составит до 10 тыс. руб. для физических лиц и до 200 тыс. руб. для юрлиц.

Кроме того, депутат предложил увеличить штрафы за "нарушение предусмотренных законодательством о госзащите требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и их имуществе" (ст. 17.13 КоАП) с нынешних 500 руб. до 70 тыс. руб. для граждан, до 300 тыс. руб. для должностных лиц. Депутат также предложил наказывать должностных лиц дисквалификацией на срок до трех лет, а для юридических лиц ввести штраф до полумиллиона рублей.

Более того, Пискарев предложил добавить к ст. 17.13 вторую часть, предусматривающую наказание за сбор, передачу ("распространение, предоставление, доступ") персональных данных военнослужащих, судей, прокурорских работников, сотрудников МВД, ФСБ, ФСО, СВР, СК, Росгвардии, ФСИН, ФССП и таможни "в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнения такими лицами общественного долга", а также персональных данных их близких. Для граждан штраф составит до 40 тыс. руб., для должностных лиц - до 100 тыс. руб. (или дисквалификация на срок до трех лет), для индивидуальных предпринимателей - до 200 тыс. руб. и для юрлиц - до 300 тыс. руб.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что причиной его появления стала расширяющаяся практика несанкционированного опубликования сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов. По мнению авторов, целями таких действий "зачастую являются не воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, а иные устремления (корысть, месть, пиар и т. п.)". Профильный комитет поддержал поправки, против выступили только представитель ЛДПР Сергей Иванов и член КПРФ Юрий Синельщиков.

Сергей Иванов полагает, что новая инициатива нарушает право граждан на получение информации, и попасть под действие законопроекта могут обычные граждане - например, за репост в соцсетях информации журналистского расследования, содержащего персональные данные силовиков. Депутат считает, что законопроект вызван событиями в Белоруссии, где протестующие против президента Александра Лукашенко создали Telegram-канал для публикации персональных данных силовиков, участвовавших в подавлении протестов.

В России также предпринимались попытки деанонимизации силовиков, принимавших участие в разгоне несанкционированных митингов, связанных с выборами в Мосгордуму в 2019 году. А в конце 2020 года были опубликованы расследования, касающиеся предполагаемого отравления Алексея Навального и основанные на анализе данных об авиаперелетах и телефонных переговорах сотрудников силовых структур. В связи с этим были возбуждены как минимум два уголовных дела о торговле сведениями из служебной базы данных "Розыск-Магистраль", а полицейских из Самары и Санкт-Петербурга обвинили в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими (ст. 286 и ст. 285 УК).

Редактор интернет-издания Sota Vision Алексей Обухов заявил, что новые поправки к КоАП не повлияют на регулярный выпуск расследований - "множество информации находится в открытом доступе, главное уметь искать". Другие журналисты отмечают, что новые запреты приведут лишь к переходу расследователей на независимые и иностранные блог-платформы, а сами расследователи будут продолжать деятельность, переехав за границу.