Махачкала, 19 мая 2021 года

Новости Дагестана / YouTube

Службы спасения подготовились к последствиям песчаной бури, которая в среду обрушилась на Дагестан с севера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По данным Даггидромета, примерно с 15:00 по Дагестану проходит холодный северо-западный фронт. Ввиду того, что температура воздуха достигла достаточно высоких температур (в некоторых районах до 30-35 градусов), произошло смешение воздушных масс, чем и вызвано данное явление "песчаная буря". Максимальная скорость ветра при этом не превышает 18 метров в секунду и не является неблагоприятным явлением", - говорится в сообщении, которое приводит "Интерфакс".

В течение 1,5-2 часов ветер должен стихнуть, фронт сместится в южном направлении.

Происшествий, связанных с бурей, не зафиксировано. В МЧС призвали местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что песчаная буря накрыла Астрахань. В условиях сильного ветра в одном из домов обрушился балкон, на котором в этот момент находился мужчина. В соцсетях также появились записи, на которых видно, как порывами ветра сносит металлические конструкции и срывает перекрытия торговых лотков.

Песчаная буря накрыла Астрахань. Выглядит все это довольно жутко. pic.twitter.com/WEcpS3ze3O — Дождь (@tvrain) May 19, 2021

Буря проходит и по территории Калмыкии. "Такого никогда не было в Калмыкии, жутко было на улицу выходить", - рассказала РБК очевидец Татьяна Сидоркова. Еще одна местная жительница, Оксана, прислала запись из салона автомобиля, которая демонстрирует, что видимость на дороге минимальная.

По данным регионального главка МЧС, 19 мая порывы западного ветра в республике могут достичь 23 м/с. Возможно повреждение крыш, линий электропередачи, ветер может повалить деревья. 20 мая в Калмыкии ожидается такая же погода. МЧС посоветовало держаться подальше от окон и рекламных щитов, вывесок, деревьев, дорожных знаков, линий электропередачи.