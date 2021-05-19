Отцу директора ФБК* Ивана Жданова Юрию Жданову переквалифицировали обвинение на более тяжкое

ioannzh / instagram.com Если раньше ему вменяли статью средней тяжести о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК), то теперь ему предъявили ч. 4 ст. 159 УК и ст. 292 УК

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Незговоров

Отцу директора ФБК* Ивана Жданова Юрию Жданову переквалифицировали обвинение на более тяжкое. Если раньше ему вменяли статью средней тяжести о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК), предусматривающую до четырех лет лишения свободы, то теперь ему предъявили ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение ) и ст. 292 УК (служебный подлог).

Иван Жданов сообщил в своем Instagram, что теперь его 67-летнему отцу грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам директора ФБК*, в деле не появилось никаких новых обстоятельств. "Они просто переписали все то же самое (реали, слово в слово), что и было, и добавили слова "в корыстных целях". Какие это корыстные цели и каким образом он получил хоть какую-то выгоду - не пишут", - сообщил Жданов в посте. Его отцу уже предъявили обвинение по новой статье, скоро дело должны направить в суд.

По версии следствия, "незаконные действия" Юрия Жданова выразились в "нарушении установленного Конституцией РФ бесплатного предоставления... жилища", "нарушении принципов, основных целей и задач жилищного законодательства", а также в "подрыве и дискредитации в глазах населения МО Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" и в целом Ненецкого автономного округа авторитетов органов местной власти", цитирует "Новая газета".

"Гады всё больше и больше упиваются собственным беспределом и примеряют на себя мундиры сотрудников НКВД. Взять в заложники пожилого человека - почти крайний уровень низости и подлости", - заявил Иван Жданов.

Юрий Жданов находится в СИЗО-1 Архангельска. Его задержали в Ростове-на-Дону 26 марта. По первоначальной версии следствия, работая в администрации поселка Искателей в Ненецком автономном округе, Жданов превысил должностные полномочия, когда в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру местной жительнице по договору социального найма.

Позже оказалось, что семья женщины уже получила жилищную субсидию. Договор расторгли, а квартиру администрация вернула по суду. Иван Жданов отмечал, что год назад проверка по этому случаю не выявила нарушений, а глава поселка, распоряжением которого жительнице выделили квартиру, не стал фигурантом уголовного дела. По его словам, отец не знал, что женщина уже получила жилищную субсидию. Кроме того, комиссия, в которую входил Жданов-старший, является совещательным органом и не может принимать никаких решений, а только давать рекомендации.