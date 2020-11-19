В России отмечены новые максимумы по числу заболевших и умерших от коронавируса за сутки

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин Общее число заболевших в стране превысило 2 миллиона человек (2 015 608), за весь период умерли 34 850 человек. Из больниц за сутки выписано 25 573 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 526 656

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин

В России отмечены новые максимумы по числу заболевших и умерших от коронавируса за сутки. Впервые с начала пандемии суточное число инфицированных превысило 23 тысячи, достигнув 23 610 человек в 85 регионах. Скончались 463 человека. Это уже третий подряд рекорд по числу смертей.

Общее число заболевших в стране превысило 2 миллиона человек (2 015 608), за весь период умерли 34 850 человек, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Из больниц за сутки выписано 25 573 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 526 656.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 6438 (73)

Санкт-Петербург - 2312 (72)

Московская область - 880 (16)

Нижегородская область - 441 (11)

Свердловская область - 369 (9)

Архангельская область - 334 (2)

Красноярский край - 333 (15)

Воронежская область - 314 (19)

Ростовская область - 307 (18)

Республика Карелия - 299 (3)

Хабаровский край - 285 (1)

Республика Коми - 278 (6)

Пермский край - 272 (6)

Республика Бурятия - 270 (10)

Забайкальский край - 270 (6)

Мурманская область - 269 (8)

Иркутская область - 265 (17)

Саратовская область - 235 (2)

Ульяновская область - 235

Омская область - 235 (12)

Алтайский край - 234 (9)

Волгоградская область - 232 (5)

Приморский край - 226 (3)

Республика Саха (Якутия) - 219 (5)

Самарская область - 218 (1)

Челябинская область - 218 (9)

Ставропольский край - 216 (5)

Кировская область - 214 (1)

Республика Крым - 214 (6)

Ханты-Мансийский АО - 201 (6)

Томская область - 201

Ямало-Ненецкий АО - 198 (7)

Ленинградская область - 197

Тверская область - 189 (2)

Оренбургская область - 189 (3)

Кемеровская область - 178 (6)

Республика Хакасия - 176

Новосибирская область - 176 (7)

Ярославская область - 175

Вологодская область - 172

Новгородская область - 170

Краснодарский край - 169 (6)

Тюменская область - 168 (3)

Псковская область - 165

Пензенская область - 165 (1)

Белгородская область - 162

Калининградская область - 161

Амурская область - 156 (9)

Ивановская область - 153 (3)

Курская область - 150 (3)

Удмуртская Республика - 150 (3)

Астраханская область - 144 (3)

Тульская область - 143 (2)

Орловская область - 141 (2)

Брянская область - 140 (6)

Костромская область - 139 (4)

Калужская область - 133 (3)

Республика Алтай - 131 (2)

Владимирская область - 127 (4)

Республика Башкортостан - 125 (2)

Смоленская область - 124 (3)

Сахалинская область - 120

Рязанская область - 117 (2)

Тамбовская область - 116 (3)

Липецкая область - 106 (1)

Республика Дагестан - 103 (9)

Республика Тыва - 101

Курганская область - 98

Чувашская Республика - 91

Кабардино-Балкарская Республика - 89 (3)

Карачаево-Черкесская Республика - 87

Республика Мордовия - 87 (1)

Республика Адыгея - 81 (1)

Республика Калмыкия - 79

Республика Ингушетия - 76

Республика Северная Осетия - 73 (1)

Чеченская Республика - 66

Республика Татарстан - 61 (1)

Камчатский край - 60

Севастополь - 59

Республика Марий Эл - 51 (1)

Магаданская область - 41

Еврейская АО - 32

Ненецкий АО - 8

Чукотский АО - 8

