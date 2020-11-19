В России отмечены новые максимумы по числу заболевших и умерших от коронавируса за сутки. Впервые с начала пандемии суточное число инфицированных превысило 23 тысячи, достигнув 23 610 человек в 85 регионах. Скончались 463 человека. Это уже третий подряд рекорд по числу смертей.
Общее число заболевших в стране превысило 2 миллиона человек (2 015 608), за весь период умерли 34 850 человек, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Из больниц за сутки выписано 25 573 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 526 656.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 6438 (73)
Санкт-Петербург - 2312 (72)
Московская область - 880 (16)
Нижегородская область - 441 (11)
Свердловская область - 369 (9)
Архангельская область - 334 (2)
Красноярский край - 333 (15)
Воронежская область - 314 (19)
Ростовская область - 307 (18)
Республика Карелия - 299 (3)
Хабаровский край - 285 (1)
Республика Коми - 278 (6)
Пермский край - 272 (6)
Республика Бурятия - 270 (10)
Забайкальский край - 270 (6)
Мурманская область - 269 (8)
Иркутская область - 265 (17)
Саратовская область - 235 (2)
Ульяновская область - 235
Омская область - 235 (12)
Алтайский край - 234 (9)
Волгоградская область - 232 (5)
Приморский край - 226 (3)
Республика Саха (Якутия) - 219 (5)
Самарская область - 218 (1)
Челябинская область - 218 (9)
Ставропольский край - 216 (5)
Кировская область - 214 (1)
Республика Крым - 214 (6)
Ханты-Мансийский АО - 201 (6)
Томская область - 201
Ямало-Ненецкий АО - 198 (7)
Ленинградская область - 197
Тверская область - 189 (2)
Оренбургская область - 189 (3)
Кемеровская область - 178 (6)
Республика Хакасия - 176
Новосибирская область - 176 (7)
Ярославская область - 175
Вологодская область - 172
Новгородская область - 170
Краснодарский край - 169 (6)
Тюменская область - 168 (3)
Псковская область - 165
Пензенская область - 165 (1)
Белгородская область - 162
Калининградская область - 161
Амурская область - 156 (9)
Ивановская область - 153 (3)
Курская область - 150 (3)
Удмуртская Республика - 150 (3)
Астраханская область - 144 (3)
Тульская область - 143 (2)
Орловская область - 141 (2)
Брянская область - 140 (6)
Костромская область - 139 (4)
Калужская область - 133 (3)
Республика Алтай - 131 (2)
Владимирская область - 127 (4)
Республика Башкортостан - 125 (2)
Смоленская область - 124 (3)
Сахалинская область - 120
Рязанская область - 117 (2)
Тамбовская область - 116 (3)
Липецкая область - 106 (1)
Республика Дагестан - 103 (9)
Республика Тыва - 101
Курганская область - 98
Чувашская Республика - 91
Кабардино-Балкарская Республика - 89 (3)
Карачаево-Черкесская Республика - 87
Республика Мордовия - 87 (1)
Республика Адыгея - 81 (1)
Республика Калмыкия - 79
Республика Ингушетия - 76
Республика Северная Осетия - 73 (1)
Чеченская Республика - 66
Республика Татарстан - 61 (1)
Камчатский край - 60
Севастополь - 59
Республика Марий Эл - 51 (1)
Магаданская область - 41
Еврейская АО - 32
Ненецкий АО - 8
Чукотский АО - 8