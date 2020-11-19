Московская городская Дума Главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ, доктор медицинских наук Олег Аполихин высказался не только за выведение абортов из систем обязательного и добровольного медицинского страхования, но и за то, чтобы их делали только в специализированных учреждениях

Московская городская Дума

Главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ, доктор медицинских наук Олег Аполихин высказался не только за выведение абортов из систем обязательного и добровольного медицинского страхования, но и за то, чтобы их делали только в специализированных учреждениях, относящихся к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Специалисты, производящие аборты, по словам Аполихина, должны считаться не врачами, а "людьми с медицинским образованием", "абортмахерами" (жаргонное обозначение человека, делающего подпольные аборты). "Это должно стать немодным, и это становится немодным. Для современного образованного человека вот эта расчлененка не должна стать приемлемой. Это должно стать социально негативным явлением", - заявил репродуктолог радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, аборты должны делаться не в медицинских учреждениях, а в абортариях, "как раньше они относились к системе УФСИН, где вот эта экзекуция производится". "Но это не медицинская помощь. В чем помощь здесь? Заставлять врача, чтобы он участвовал в этом греховном (для верующих людей) деле, в убийстве?" По словам Аполихина, "многие врачи не хотят" делать аборты, и у них должно быть право выбора.

"Если вы положите на чашу весов результативную составляющую, то уменьшение количества населения, которое могло быть воспроизведено, но оно не воспроизводится, это примерно 5-6 миллионов в год", - заявил специалист Минздрава. Он отметил, что число медицинских прерываний беременности снижается, но растет число медикаментозных абортов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя мнение Аполихина о создании абортариев в ведении ФСИН, сказал, что в повестке Кремля такой темы нет, передает РИА "Новости".

В пресс-службе Минздрава заявили, что не поддерживают выведение абортов из системы ОМС и идею создания спецучреждений вне рамок системы здравоохранения. В ведомстве отметили, что Минздрав реализует комплексную программу профилактики абортов, в том числе оказание психологической помощи женщинам.

В результате только за 2019 год число абортов по желанию женщины снизилось на 11%, или более чем на 29,9 тыс. случаев, за пять лет - на 41%, то есть более чем на 182,1 тыс. случаев в год, передает "Интерфакс".

В конце октября президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета поручил правительству до 1 мая 2021 года "усилить финансовую заинтересованность медицинских организаций" в профилактике абортов.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова в мае предложила главе государства и Совету Федерации сократить финансирование клиник, которые проводят аборты, а также ограничить продажу в аптеках препаратов для прерывания беременности. Она сослалась на данные Росстата и Счетной палаты, которые подсчитали, что в 2019 году естественная убыль населения страны достигла максимума за последние 11 лет.

На выведении абортов из системы ОМС давно настаивает Русская православная церковь. Также РПЦ выступает против экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), считая его бизнесом. "Мы видим совершенно четкую попытку сохранить это ужасное количество абортов в нашей стране. Почему? Ведь аборт - это причина бесплодия, а бесплодный человек - это клиент ЭКО", - заявил в сентябре глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина в свою очередь объяснила, что причиной большого числа абортов в России является не легкомысленность и низкая мораль женщин, а недостаток средств для нормального воспитания детей. Снизить эту статистику помогают принятые государством меры по поддержке семьи и материнства, а не запреты и ограничения.