Pixabay.com В течение последних месяцев пациенты с ВИЧ не могут провести необходимые исследования крови на вирусную нагрузку и иммунный статус, чтобы определить состояние пациента и эффективность выписанных препаратов

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В течение последних месяцев пациенты с ВИЧ не могут провести необходимые исследования крови на вирусную нагрузку и иммунный статус, чтобы определить состояние пациента и эффективность выписанных препаратов. О жалобах из Алтайского края, Брянской, Ленинградской, Новосибирской и Омской областей, а также из Санкт-Петербурга и Дагестана "Коммерсанту" рассказали в общественном движении "Пациентский контроль". Аналогичные жалобы поступили осенью из Крыма, Самарской и Оренбургской областей.

Исследования новым пациентам необходимо делать раз в месяц, пока идет стабилизация состояния - раз в три месяца, а затем - раз в полгода. Однако из разных регионов поступают массовые обращения от пациентов, которые не могут сдать анализы с весны.

Врачи объясняют отказы нехваткой тест-систем и загруженностью тестированием на коронавирусную инфекцию. В региональных СПИД-центрах и отделениях Минздрава проблему отрицают, настаивая на том, что дефицита тест-систем нет, и ситуация с коронавирусной инфекцией не влияет на работу центра.

Главный врач башкирского Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров сообщил, что тесты есть и их можно "делать спокойно до марта следующего года". По его словам, в центр не поступали жалобы на перегруженные лаборатории, но пришло обращение из "Пациентского контроля". В организации сообщили, что направляли также обращения главврачам СПИД-центров и в минздравы Башкирии, Омской и Челябинской областей, но ответов пока не получили.

Кроме того, пациенты с ВИЧ жалуются и на появившуюся нехватку дорогостоящих препаратов. Они необходимы пациентам, которым не подошли стандартные схемы лечения: "Пациентский контроль" получил жалобы о замене лекарств таким пациентам либо о выдаче их на более короткий срок, например на месяц вместо обычных трех. Такие сообщения осенью поступали из Ленинградской, Кемеровской, Архангельской, Новосибирской, Свердловской, Иркутской областей, Москвы и Алтайского края.

В Минздраве ситуацию не прокомментировали, однако в мае этого года сообщалось, что "по шести дорогостоящим международным непатентованным наименованиям" закупки осуществлены лишь на 50%, и данные о дополнительных закупках в системе госзакупок не появлялись. В прошлом году Минздрав также закупил примерно 464 тыс. годовых курсов, что соответствует только 60% от числа людей, которые находятся на диспансерном учете: по словам экспертов, даже если аукцион проведут прямо сейчас, поставка до конца года возможна только чудом.

В апреле этого года сообщалось, что россияне с рядом редких заболеваний, включая ревматоидный артрит, системную красную волчанку и склеродермию, не могут получить необходимые препараты, которые оказались включены в рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции. Ряд препаратов исчез из аптек, и их невозможно ни купить, ни получить по государственной льготе.

Больные редкими и онкологическими заболеваниями, а также гепатитами столкнулись с приостановкой плановых процедур из-за того, что российские больницы ограничили лечение в дневных стационарах пациентов, не зараженных коронавирусной инфекцией. Сложности испытывают пациенты с ревматическими заболеваниями, воспалительными заболеваниями кишечника, суставов, синдромом короткой кишки, несовершенным остеогенезом, муковисцидозом, первичным иммунодефицитом и хроническими гепатитами.

Кроме того, многие пациенты не обеспечены препаратами на срок более месяца и столкнутся с осложнениями, если не смогут продолжать лечение. Пациенты с ВИЧ в сложившихся условиях не могут сдавать анализы для оценки эффективности антиретровирусной терапии, а пациентам с онкологическими заболеваниями переносят не только операции, но и лучевую терапию. По словам сопредседателя Всероссийской организация пациентов Юрия Жулева, число пациентов с редкими заболеваниями, которые могут пострадать из-за переориентации стационаров, составляет тысячи человек.

Чуть позже на федеральном телеканале вышел сюжет о том, что под Сергиевом Посадом нашли свалку мусора с тоннами дорогих лекарств, включая жизненно важные препараты для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. Прокуратура Московской области начала проверку по данному факту.

"В сюжете озвучивается версия, что лекарства не дошли до больных, нуждающихся в них, поэтому неустановленные лица, решив сокрыть данный факт, выбросили коробки медикаментов на сумму порядка 6 млн (рублей) в лесной зоне вблизи Сергиева Посада", - говорится в пресс-релизе Следственного комитета, который также начал проверку. Сообщалось, что жители района "регулярно находят кучи различных просроченных лекарственных препаратов, в том числе от ВИЧ, которые неизвестные выкидывают прямо около дорог или на опушке леса", а также на территории заброшенного детского лагеря. Они неоднократно жаловались на появление "медицинских отходов" в администрацию, но получили в ответ только отписки.