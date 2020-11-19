Amnesty International посоветовала РФ вместо охоты на "иноагентов" заняться правами человека

Amnesty International Заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, 17 ноября 2020 года

Госдума РФ

Международная правозащитная организация Amnesty International предложила российским властям отказаться от принятия законопроекта о расширении списка иноагентов и включении в него физических лиц, занимающихся политикой и получающими пожертвования из-за рубежа.

"Вместо того чтобы тратить время на то, чтобы заглушить оставшиеся критические голоса, власти должны отказаться от законопроекта и начать работать на то, чтобы гарантировать права человека в России", - сказала исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая в четверг.

Наталья Прилуцкая заявила, что "законопроект знаменует новую охоту на ведьм - на организации гражданского общества и правозащитников, отстаивающих справедливость и достоинство".

"Он показывает, что российские власти верят в то, что субъекты гражданского общества являются деструктивными "агентами Запада", стремящимися дестабилизировать правительство, а не ключевыми союзниками для решения общественных проблем и достижения позитивных изменений", - считает Прилуцкая.

По ее мнению, "российские власти уже заморили гражданское общество финансовым голодом, вынудив многие организации закрыться - теперь они принимаются демонизировать отдельных активистов".

"Чем больше репрессивный режим Владимира Путина подвергается давлению со стороны россиян, которые все чаще критикуют власти, в том числе за неэффективность борьбы с пандемией COVID-19, тем более сложные способы он изобретает, чтобы подавить инакомыслие", - добавила Наталья Прилуцкая.

В Amnesty International отмечают, что "в случае принятия закон резко ограничит и нанесет ущерб работе не только организаций гражданского общества, получающих средства из-за пределов России, но и многих других групп". "Он наложит клеймо "иностранный агент" на граждан - как это делалось на протяжении последних лет по отношению к независимым НКО, - которые, как считается, "участвуют в политической деятельности в интересах иностранных государств, их органов, международных или иностранных организаций, иностранных граждан или лиц без гражданства", - говорится в заявлении организации, распространенном в четверг.

Как сообщалось в среду, в Госдуму внесен законопроект, предлагающий расширить список иноагентов также на общественные объединения и физических лиц, занимающихся политикой и получающих пожертвования из-за рубежа. Гражданам-иноагентам предполагается запретить поступать на госслужбу или избираться в муниципальные органы власти, а все их материалы предлагается маркировать как созданные иноагентом.

Репрессивный закон об "иностранных агентах" вступил в силу 21 ноября 2012 года. С тех пор сотни организаций столкнулись с сокращением финансирования, их репутация оказалась запятнанной, а их сотрудники подверглись запугиваниям или преследованиями в судебном порядке. Закон был произвольно применен к российским организациям гражданского общества, правозащитникам и политическим активистам, включая самых активных критиков властей, таких как Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, отмечает Amnesty International.