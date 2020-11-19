После прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка ЦБ начал расчистку рынка от "нежизнеспособных" игроков

Moscow-Live / Вячеслав Акишин Через Агентство по страхованию вкладов за последние семь лет прошли полтора триллиона рублей государственных денег и сопоставимые по масштабам активы банков, лишившихся лицензии

Moscow-Live / Михаил Тихонов

Весной 2019 года был задержан полковник Кирилл Черкалин, при обыске в доме которого обнаружили рекордный объем наличных - 12 миллиардов рублей. Сразу после этого из России уехал замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников, который работал в тесной связке с Черкалиным и имя которого стало фигурировать в документах уголовного дела полковника. "Медуза" совместно с "Проектом" и VTimes рассказывает, как и за что замглавы АСВ мог собирать с банкиров десятки миллиардов рублей, и кто еще обогатился на массовых банкротствах и санации банков.

Черкалин обвиняется в особо крупном мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере. Кроме того, за время расследования в деле появилось уже около 10 эпизодов преступной деятельности, связанных с банками, а сам Черкалин заявил, что большая часть найденных у него денег принадлежат заместителю директора Агентства по страхованию вкладов Валерию Мирошникову. Он же, по версии полковника, был автором преступных схем.

Изучив переписку Черкалина с Мирошниковым, следствие планировало допросить заместителя директора АСВ в качестве свидетеля, но тот на допрос не явился, покинув страну сразу после задержания Черкалина. А спустя два с половиной месяца АСВ сообщило о его отставке без указания ее причин.

Имя Мирошникова регулярно упоминается в показаниях по делу Черкалина, однако в Центробанке не ответили на вопрос, будут ли проводить служебную проверку в связи с обстоятельствами, вскрывшимися в рамках дела. Сам Мирошников, его адвокат и следователь по этому делу от комментариев отказались.

Как отмечает "Медуза", после прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка ЦБ начал расчистку рынка от "нежизнеспособных" игроков. За семь лет ЦБ отозвал около 500 банковских лицензий, и еще примерно 30 банков отправил на санацию. Многие крупные банкиры и финансисты уехали из страны и стали фигурантами уголовных дел и ответчиками по искам на сотни миллиардов рублей. Такие действия резко повысили роль Агентства по страхованию вкладов, через которое за последние семь лет прошли полтора триллиона рублей государственных денег и сопоставимые по масштабам активы банков, лишившихся лицензии.

По словам собеседников "Медузы", Мирошников был редким типом деятельного и во многих вопросах эффективного чиновника. Опыт его работы включал в том числе работу в ЦБ, где он занимался и проверками, и оздоровлением банков. Больше десятка бывших и действующих банкиров, имевших дело с Мирошниковым, отмечают, что он мог найти решение любой сложной задачи без лишних проволочек. Между тем два действующих банкира полагают, что основным источником "заработка" для замдиректора госкорпорации могли быть банкротства банков после отзыва лицензии.

В отличие от обычных банкротств, когда кредиторы могут сами назначать конкурсного управляющего, управлять банкротством банков могло только АСВ. "У банка отзывается лицензия, и тут же в нем меняется все: охранная компания, юристы, бухгалтера. На эти места назначаются свои люди", - рассказал банкир, прошедший через отзыв лицензии.

Для работы с банками, лишенными лицензии, у АСВ есть специальные аккредитованные организации, которые отбирались по очень непрозрачной процедуре, а услуги внешних юристов, за подбор который отвечал именно Валерий Мирошников, очень щедро оплачивались - от 8,5 до 10 миллионов рублей ежемесячно.

Практика АСВ по продаже имущества обанкротившихся банков тоже вызывала вопросы. Например, в ноябре 2016 года агентство продало доставшийся ему от Пробизнесбанка банк "Пойдем!" на закрытых торгах по цене в два раза дешевле начальной - за 380 миллионов рублей вместо 770 миллионов. А покупатель - "Совкомбанк" - вскоре перепродал этот банк топ-менеджерам дочернего банка АСВ - "Российского капитала". При этом еще до того, как "Пробизнесбанк" лишился лицензии, владельцы обсуждали продажу банка "Пойдем!" с группой ВТБ за три миллиарда рублей.

За следующие три года новые владельцы получили от банка почти два миллиарда рублей дивидендов. Кредиторы Пробизнесбанка пытались оспорить продажу банка "Пойдем!" на торгах, считая цену заниженной, но проиграли в трех инстанциях. И только в феврале 2019 года Верховный суд отменил эти решения и выпустил постановление о том, что в проведенных АСВ торгах есть признаки заинтересованности. О том, имела ли место независимая оценка у АСВ, не знают даже в Арбитражном суде.

В результате усилий АСВ и его партнеров кредиторы обанкротившихся банков получают назад около 45% своих денег, но эта цифра складывается за счет заемщиков, обязательства которых перед банком обеспечены залогом. В итоге деньги теряет в основном бизнес - те фирмы, которые держали деньги в обанкротившихся банках. При этом АСВ само становится кредитором "лопнувшего" банка и должно подавать иски к его акционерам, чтобы вернуть назад собственные деньги.

Однако иски подаются весьма избирательно: так, в случае с банком "Интеркоммерц" АСВ подало иск к трем его бывшим топ-менеджерам и бывшему председателю правления и акционеру банка Александру Бугаевскому. Других акционеров лопнувшего банка АСВ к ответственности пока не привлекало, не найдя для этого "правовых оснований". За пять лет с момента банкротства "Интеркоммерца" АСВ смогло вернуть всего 8,5 миллиарда рублей, из них около двух миллиардов - через суды.

Альтернативой банкротству становится санация, которая применяется, если банкротство может иметь слишком опасные социальные или экономические последствия. Ключевую роль тут тоже играло АСВ, которое определяло, сколько денег понадобится для спасения банка. "Чем больше дыра, тем больше получат [на санацию]", - пояснил бывший совладелец "Пробизнесбанка" Александр Железняк. Деньги на латание финансовых дыр в проблемных банках тоже шли через АСВ: агентство выдавало их санаторам под 0,51% годовых. Всего на санацию банков потратили два триллиона рублей, две трети из которых - после 2013 года.

Агентство решало и то, кто именно из банкиров будет санатором проблемного банка: при этом "согласившиеся" банкиры могли решить собственные проблемы за счет денег от АСВ и перевесить собственные плохие кредиты на санируемый банк. Конкурсы по выбору санатора зачастую были имитацией: несколько участников конкурса на санацию банка "Траст" признавались, что подавали заявку, понимая, что "негласное решение уже принято". За право стать санатором приходилось платить "откаты" топ-менеджерам АСВ - от 3 до 5% выделенной на санацию суммы.

Один из уехавших банкиров считает, что откаты должен был получать и "кто-то в ЦБ", но кто именно, он не знает. "Это все должно было работать в связке: ЦБ - АСВ - банковские отделы МВД - банковский отдел ФСБ, - рассуждает собеседник "Медузы", близкий к ФСБ, - видимо, стержнем были АСВ и ФСБ, а основным исполнителем - Мирошников, поэтому он и сбежал сразу из страны. Теперь все упирается в него, а остальные, в том числе ЦБ, - за кадром".

Чтобы выдать средства на санации, Центробанк чаще всего прибегал к эмиссии, что приучило банкиров к безнаказанности, а договариваться обо всем, что связано с санациями банков, нужно было с Мирошниковым. Начальник Мирошникова, директор АСВ Юрий Исаев в переговорах с банками по поводу санаций обычно не участвовал.Между тем Эльвире Набиуллиной с самого начала не нравилось, как АСВ проводит санации банков, однако у Исаева было "серьезное силовое прикрытие", и вести борьбу приходилось весьма осторожно.

Открыто говорить о неэффективности санации банков через АСВ в Центробанке начали в 2015-м. Тогда же ЦБ начал готовить законопроект для альтернативной структуры - Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), Набиуллина предложила отстранить АСВ от организации банковских санаций, а вопросы к Мирошникову появились в том числе и в правительстве.

В 2017 году вступил в силу подготовленный Центробанком закон о Фонде консолидации банковского сектора, через который ЦБ собирался самостоятельно санировать крупные банки. С осени 2017 года на санацию в новый фонд отправились банки "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк, до этого активно занимавшиеся в том числе и санациями с подачи АСВ.

АСВ с 2017 года не занимается новыми санациями, продолжая начатые ранее, а также отвечает за выплаты вкладчикам и ликвидации банков. Кроме того, из-за упреков в привлечении слишком дорогих сторонних юристов АСВ начало брать их в штат, а ФАС предлагает принять законопроект, который сделал бы процедуру аккредитации подрядчиков АСВ более прозрачной.

"Исаеву примерно месяц назад дали орден - это значит, что не только вопросов [к нему] нет, но и вообще все всем довольны, - считает федеральный чиновник из финансового блока. - По поводу Мирошникова консенсус такой - он сбежал, с него и спрашивайте. Он во всем и виноват".