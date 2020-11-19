Законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube

Moscow-Live / Николай Будишевский Алексей Пушков

Совет Федерации / Flickr

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о внесении поправок в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые предусматривают возможность полной или частичной блокировки Роскомнадзором интернет-ресурсов, "допускающих дискриминацию" в отношении российских СМИ. Законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Документ опубликован на сайте парламента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что решение о блокировке, в частности, может быть принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к "общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан". Среди авторов инициативы - депутат Александр Хинштейн и член Совфеда Алексей Пушков.

Документ, в частности, вводит статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Такой статус может присвоить генпрокурор по согласованию с МИД России. Разработка законопроекта обусловлена "многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан Российской Федерации к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов", в том числе зарегистрированных за пределами России.

Среди возможных мер наказания для иностранных интернет-платформ значатся полное или частичное ограничение доступа, замедление трафика и наложение штрафов за неисполнение требований Роскомнадзора. Как сообщил РИА "Новости" один из внесших проект, депутат "Единой России" Антон Горелкин, штраф для интернет-платформ за цензуру российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей. Генпрокурор сможет присваивать владельцу инфоресурса "дискриминационный" статус, а Роскомнадзор будет вести перечень нарушителей.

Сначала Роскомнадзор направит владельцу платформы предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если в указанные сроки ситуация не поменяется, начнут действовать ограничения. Санкции снимут только после аналогичных мер в адрес России. Меры будут приниматься по согласованию с МИДом, чтобы "учитывать все внешнеполитические обстоятельства". Ограничения могут налагаться как на социальные сети, так и на другие IT-ресурсы.

"Законопроект назрел давно как ответная мера на беспредел, происходящий по отношению к российским СМИ и обычным пользователям на всех западных платформах", - заявил "Вечерней Москве" один из инициаторов проекта, журналист Александр Малькевич. По его словам, альтернативой такому наказанию могло бы стать увеличение существующих штрафов за необоснованное цензурирование, однако до сих пор ни один такой штраф не был выплачен.

"Выход один: принимать закон по аналогии с немецким, турецким, который защищает пользователей соцсетей и требует открытия представительства в стране, где зарегистрировано значимое количество людей. То есть условный Facebook должен иметь свое представительство в России во главе с нашим гражданином, а дальше уже спокойно работать, выполнять законодательство, платить налоги, взаимодействовать с отечественными СМИ и властями. Не хотите открывать представительство и соблюдать требования, блокируете пользователей, вводите цензуру - ждите комплекс мер и штрафы", - заявил Малькевич.

Он также пояснил, что о закрытии зарубежных платформ речи не идет: по его словам, соцсетям выгоднее соблюсти требования отечественного законодательства, чем уйти с "крайне интересного" для них российского рынка. Решения же о полной блокировке ресурса из-за несоблюдения требований российского законодательства будут тщательно проговариваться и обсуждаться с изучением всех аргументов.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил "Интерфаксу", что сомневается в действенности возможных блокировок, однако закон об ответных мерах может побудить эти корпорации к переговорам.

"Я думаю, что такая попытка может быть удачной, так как они все понимают и там, где им необходимо, где это касается их заработка и бизнеса, они идут на уступки, идут на общение, как, например, это происходит в Китае. Ведь некоторые ресурсы Китай блокирует, а некоторым разрешает работать", - отметил он.

Соловьев обратил внимание, что не призывает копировать китайскую модель регулирования интернета, и в данном случае именно интернет-гиганты "работают против свободы слова и распространения информации, которая им не нравится". Для борьбы с этими мерами, по его словам, высказывалось предложение размещать контент не только на YouTube, но и на российских ресурсах.

По данным Роскомнадзора, в настоящее время Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, включая РИА "Новости" и RT. Так, Twitter ранее начал помечать аккаунты, связанные с государством, и ввел для них определенные ограничения. Такие учетные записи или их твиты не включаются в списки рекомендованных, а администраторы таких аккаунтов не могут размещать в Twitter рекламные объявления. Статья 13.16 КоАП ("Воспрепятствование распространению продукции средства массовой информации") в нынешней редакции гласит, что максимальная сумма штрафа, который грозит компаниям за цензурирование российских СМИ, составляет 10 тыс. рублей.