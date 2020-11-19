Переброска воды из Краснодарского края на Крымский полуостров, который остро ощущает ее дефицит, маловероятна, поскольку жители юга материковой части России сами страдают из-за засухи, однако просчитать проект стоит, считает президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко, сообщает "Интерфакс".

"Мы эту тему неоднократно обсуждали, кроме того, я дважды выезжал на Кубань и консультировался со специалистами, там очень четкая позиция: "Крымчане, обращайтесь к Днепру или к Дону. Кубани нам с большим трудом пока еще хватает". И Тамань, и прилегающая к Краснодару часть нуждаются в пресной воде и думают на перспективу, как ее сохранить, аккумулировать", - сказал Тарасенко в ходе онлайн-пресс-конференции в четверг в Симферополе."Если думать на перспективу, наверное, этот проект маловероятен <...> но проработать его надо", - отметил ученый.

При этом член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Госдуме РФ Роман Зыков заявил, что "проект интересный" и стоит внимания. .

Член президиума научно-экспертного совета при рабочей группе Совета федерации РФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности и ресурсов, президент "Ассоциации водоснабжения и водоотведения Московской области" Светлана Гафарова заявила, что к вопросу нужно подходить комплексно: с одной стороны - оценить проект с экономической точки зрения (во сколько он обойдется), с другой - подсчитать запасы воды.

Как сообщалось, Росводресурсы считают, что переброска воды на Крымский полуостров с материковой части РФ - Краснодарского края или Ростовской области, - очень дорогостоящие проекты, к тому же, в этих регионах, как и в Крыму, наблюдается маловодие.

Маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021 году. Графики подачи воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости.

Воду в сентябре начали отключать по ночам в курортной Алуште. В октябре снизили давление в Белогорске, в ноябре - в Евпатории.

Правительство РФ представило в прошлом месяце комплексный план обеспечения водоснабжения Крыма, в нем 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.