Mihail Yakimov / YouTube Якимов вступил в полемику с экспертом, автором блога "Город для людей" Аркадием Гершманом, раскритиковав позицию российских урбанистов

Mihail Yakimov / YouTube

Организация безопасности дорог и другие урбанистические решения в европейских странах связаны с легализацией однополых браков и употреблением наркотиков, считает действительный член Российской академии транспорта и доктор наук Михаил Якимов. Об этом он, как передает "Интерфакс", рассказал в выступлении на международном конгрессе "Организация дорожного движения в РФ".

"Вот вы показываете, пример - перекресток в Стокгольме. А в Стокгольме, например, разрешены однополые браки, а у нас - нет. Вы думаете, это не связано? А, смотрите, Голландия вот там была, а в Голландии марихуану курят. Вы думаете, это не связано?", - заявил Якимов, критикуя предложения других урбанистов.

Эксперт также опубликовал запись своего выступления в соцсетях, подчеркнув, что прежде, чем перенимать опыт других стран, необходимо исследовать связь организации автобусных остановок, островков безопасности и организации перекрестков с однополыми браками.

"У нас сейчас нет ответа, связаны ли однополые браки и курение марихуаны и вот такие остановки автобусные. А мы говорим, что надо применять - это неправильно", - заявил доктор наук.

Он также поделился мнением, что европейский опыт, подразумевающий сужение полос для движения транспорта в городах ради снижения скорости и повышения безопасности, противоречит тенденции на увеличение скоростных характеристик современных автомобилей.

Якимов вступил в полемику с экспертом, автором блога "Город для людей" Аркадием Гершманом, раскритиковав позицию российских урбанистов. Они, по его словам, "ездят по странам, видят решение, и предлагают его применить" - речь зашла об островках безопасности и прочих идеях, связанных с организацией движения.

"Этот день настал! Один доктор наук на примере островков безопасности и прочих вещей из Европы прямо сказал: "А еще у них однополые браки заключают и марихуану курят! Вы хотите такого же!?" Даже гаишники смеялись", - позднее прокомментировал сам Гершман в своем Twiter.

Вслед за ним многие подписчики стали иронизировать по поводу указанной Якимовым связи между исследованиями урбанистов, марихуаной и однополыми браками.

Михаил Якимов - директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, доктор технических наук, профессор кафедры организации и безопасности движения МАДИ, эксперт ООН, главный редактор Агентства транспортной информации.