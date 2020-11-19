"Открытые медиа" провели расследование, посвященное настоятельнице столичного Покровского монастыря игуменьи Феофании, которая развернула полноценный бизнес вокруг созданного ею же культа Матроны Московской. Участниками этого бизнеса стали в том числе родственники игуменьи, владеющие элитной недвижимостью в Сергиевом Посаде.

Летом этого года игуменья Феофания (в миру - Ольга Мискина) оказалась в центре скандала после того, как "Открытые медиа" обнаружили у нее в собственности Mercedes-Benz S-класса, купленный в 2016 году за 9,5 млн рублей. Патриарх Кирилл благословил Феофанию продать этот автомобиль, а деньги отправить на благотворительность.

Хотя это было сделано уже в августе, журналисты выяснили, что в собственности игуменьи остается купленный в 2019 году кроссовер Mercedes GLA 250 4MATIC особой серии. После скандала кроссовер Феофании стал чаще появляться на дорогах Москвы, и в июле получил штраф за нарушение правил дорожного движения.

Собеседники "Открытых медиа" в церковных кругах называют Феофанию самой влиятельной и богатой женщиной в РПЦ: ее хвалят за невероятную работоспособность и порицают за жесткость в общении с зависимыми от нее людьми. По их словам, патриарх благословляет любое начинание Феофании, которые касаются в основном "бизнеса", позволяющего всей ее семье зарабатывать на культе Матроны. Кроме того, среди прихожан Покровского монастыря много влиятельных россиян - от Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова до бывшей супруги Путина и Светланы Медведевой. В 2018 году Феофания получила из рук президента РФ орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Прихожанкой Феофании была и мать девочки, вынужденной до пяти лет жить в частном роддоме из-за того, что родители считали её неизлечимо больной. По рассказам одной из знакомых семьи, когда ребенку было 3−4 месяца, мать встречалась с игуменьей Феофанией и та сообщила, что девочка фактически умерла, но живет на этом свете только благодаря заступничеству Матроны.

С историей Матроны Феофания познакомилась еще в молодости, а культ вокруг нее начала создавать, став настоятельницей возрождаемого Покровского монастыря в начале 1990-х годов. По ее словам, территория бывшего монастыря была занята разными арендаторами, включая типографию Моссовета, Министерство топливной энергетики и "Мосфильм", и решить все вопросы ей якобы помогла чудесная помощь Матроны, о которой она доложила в том числе тогдашнему патриарху Алексию II.

Это стало одним из доводов в пользу канонизации блаженной старицы в конце 1990-х, хотя святой ее были готовы признать далеко не все. Известный деятель церкви Андрей Кураев называл культ Матроны "бесконечной чередой фейков", а религиоведы полагают, что жизнь и деятельность Матроны Московской - это легенда, в которой много нестыковок. Единственный первоисточник информации о жизни святой - книга Зинаиды Ждановой "Сказание о житии блаженной старицы Матроны", которая вместе с матерью якобы укрывала старицу от советской власти. Точная дата ее рождения в селе Себино Тульской области неизвестна, а в музее, работающем в селе, нет личных вещей Матроны.

Синодальная комиссия по канонизации не нашла в 1997 году оснований для канонизации Матроны. Но в 1998-м останки старицы по благословению патриарха были перенесены в Покровский монастырь. Уже в 1999-м Матрона была причислена к лику местночтимых московских святых, а в 2004-м состоялось её "общецерковное прославление".

Канонизацию поддерживал покровитель Феофании - нынешний митрополит Липецкий и Задонский Арсений, который был первым викарием патриарха Алексия II и одним из самых влиятельных лиц в РПЦ. В год признания Матроны местночтимой московской святой Арсений, по данным Росреестра, приобрёл квартиру площадью 51,4 кв. м в соседнем с монастырем доме. Спустя два года в этом же доме квартира появилась и у самой Феофании.

Покровский монастырь называют самой богатой обителью РПЦ: его доход составляет около $500 тысяч в месяц, хотя сама бухгалтерия обители "очень закрытая". Немалую часть доходов церковь извлекает из цепи ритуалов, которые сложились у почитателей Матроны: чтобы молитва сработала, надо посетить пустую могилу святой на Даниловском кладбище, потом отстоять в Покровском монастыре две очереди - к мощам и иконе, и написать записочку старице.

По всему маршруту паломников расставлены ящики для пожертвований. Цветы, которые верующие считают нужным приносить в храм к мощам святой Матроны, продают в цветочных лавках рядом с Покровским монастырем, а кусочки гроба Матроны продают вместе с иконами. Кроме того, по заказу монастыря выпущено несколько книг о святой, в том числе и детских, а также аудиоспектакли и фильмы, один из которых был снят в 2018 году на средства Первого канала.

Через несколько лет после канонизации Матроны владения Покровского монастыря начали разрастаться. В 2015 году Феофания на пожертвования построила возле монастыря пятизвёздочную гостиницу "Покровскую", вокруг которой разгорелся скандал с участием "Архнадзора". Выяснилось, что заселение в этот отель дает право прохода к мощам святой Матроны Московской без очереди, а услуги гостиницы оформляются как пожертвования, в связи с чем ее доход не облагается налогами.

Несмотря на скандал, в 2018 году патриарх Кирилл отдал Феофании в управление гостиницу "Даниловскую", располагающуюся возле официальной резиденции патриарха. Феофания также пытается присоединить к Покровскому монастырю территорию Таганского парка. В 2014 году мэрия даже решила этот вопрос в пользу монастыря, но после многочисленных протестов жителей решение было отменено.

Кроме того, в конце 90-х у монастыря появилось подворье в подмосковном селе Марково, где производят молоко, сыры и делают овощные заготовки, а также выращивают осетров. Огороды и склады подворья окружает многокилометровый железный забор, утыканный острыми пиками и увешанный камерами наблюдения. В храме наибольшее внимание привлекает огромная современная фреска с горящими в огне грешниками, среди которых есть персонажи, похожие на Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Махатму Ганди.

Неподалеку от стен монастырского подворья в Марково расположен принадлежащий старшей сестре Ольги - Капиталине Мискиной. Ей принадлежат 32 сотки земли с домом из красного кирпича площадью в 253,2 кв. м и автомобиль Mercedes-Benz В-класса. Еще два брата игуменьи, Павел и Аркадий Мискины, торгуют через церковные лавки Покровского монастыря, а жена и дочь одного из них управляют семейной гостиницей и рестораном у Троице-Сергиевой лавры в Подмосковье.

В лавках продаются товары на любой кошелек - от простых иконок и крестов до изделий, украшенных драгоценными камнями за 50 тысяч рублей. Здесь же предлагают кожаные ремни с молитвами за 1300 рублей и ремень Lacoste с фирменной зажигалкой за 8000 рублей. Под знаком Матроны продаются вода, масло, календари и церковная литература, а под логотипом Покровского монастыря - более светские товары, включая шоколад, шампуни, лосьоны, кремы и мыло для борьбы с целлюлитом.

В Ярославле, по данным реестра недвижимости, Павлу Мискину на улице Гагарина, 62, корпус 5 с декабря 2011 года принадлежит склад-мастерская площадью 174,4 кв. м и земельный участок площадью 2 445 кв. м, на котором находится литейный цех площадью 1450,4 кв. м. А личный особняк предпринимателя находится на земельном участке в 994 кв. м в новом коттеджном районе на окраине Сергиева Посада; схожий по площади соседний коттедж продают за 28 млн рублей.

Аркадию Мискину в Сергиевом Посаде принадлежат выставочный зал церковной утвари и склад, расположенные в историческом особняке, а также здание самого известного в городе гостинично-ресторанного комплекса "Келарская набережная". Управляет им дочь Аркадия, а в качестве арендатора здания значится ООО "Келарская" Людмилы Третяк, которую называют женой Аркадия Мискина. Ей принадлежат внедорожник ML 350 и земельный участок в центре города, недалеко от лавры и семейных мастерских, площадью 1 425 кв. м с особняком 367 кв. м, кадастровой стоимостью более 11 млн рублей. Комментариев относительно доходов семьи Мискиных не стали давать ни сами члены семьи, ни представители Покровского монастыря.