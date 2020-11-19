В Марий Эл полицейский во время охоты случайно застрелил человека, пишет "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Из-за смерти бизнесмена СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. МВД проводит проверку в отношении полицейского.
Там сообщили, что 17 ноября у сотрудника был выходной, он охотился в лесу рядом с одним из сел Горномарийского района. Услышав шорох в кустах, он сделал выстрел, пуля попала в местного бизнесмена и повредила ему шею.
Стрелявший позвонил в службу спасения и полицию, попытался самостоятельно оказать первую помощь, но бизнесмен умер до приезда врачей.
Телеграм-канал Baza уточняет, что погибшего зовут Алексей Элянов. Полицейский Иван Демидов утверждает, что не знал предпринимателя лично, и выстрелил потому, что принял его за кабана. Оружие, из которого стрелял полицейский, был зарегистрировано.