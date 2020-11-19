По версии следствия, 17 ноября 2020 года 43-летний сотрудник полиции, находясь в нерабочее время на охоте в лесном массиве рядом с одним из сёл Горномарийского района Республики Марий Эл, произвел выстрел из ружья

СУ СК РФ по Республике Марий Эл Пуля попала в другого охотника, 48-летнего местного жителя, который от полученного повреждения скончался на месте

СУ СК РФ по Республике Марий Эл

В Марий Эл полицейский во время охоты случайно застрелил человека, пишет "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Из-за смерти бизнесмена СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. МВД проводит проверку в отношении полицейского.

Там сообщили, что 17 ноября у сотрудника был выходной, он охотился в лесу рядом с одним из сел Горномарийского района. Услышав шорох в кустах, он сделал выстрел, пуля попала в местного бизнесмена и повредила ему шею.

Стрелявший позвонил в службу спасения и полицию, попытался самостоятельно оказать первую помощь, но бизнесмен умер до приезда врачей.

Телеграм-канал Baza уточняет, что погибшего зовут Алексей Элянов. Полицейский Иван Демидов утверждает, что не знал предпринимателя лично, и выстрелил потому, что принял его за кабана. Оружие, из которого стрелял полицейский, был зарегистрировано.