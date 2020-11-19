Глава региона отметил, что циклон над Приморьем еще не прошел, поэтому 19 и 20 ноября ожидается ухудшение погоды

Александр Сафронов / Правительство Приморского края Ледяной дождь со снегом и ураганный ветер повредили сети электроснабжения в Приморском крае, наиболее сильно пострадали Владивосток и Артемовский городской округ

Александр Сафронов / Правительство Приморского края

Ледяной дождь со снегом и ураганный ветер повредили сети электроснабжения в Приморском крае, наиболее сильно пострадали Владивосток и Артемовский городской округ. По данным "РусГидро", в результате обрывов сетей электроснабжения без света осталось более 100 тыс. жителей региона, еще более 20 тысяч лишены воды. Власти рекомендовали жителям края оставаться дома, а предприятиям - сократить рабочий день или перевести сотрудников на удаленку, в том числе и на 20 ноября.

Как сообщил губернатор края Олег Кожемяко, в городе Артем из-за обрывов проводов остались без света 19 тысяч горожан. "Есть перебои с отоплением, водоснабжением. В городе введен режим ЧС", - написал он в Instagram. Глава региона отметил, что циклон над Приморьем еще не прошел, поэтому 19 и 20 ноября ожидается ухудшение погоды. "Прошу по возможности остаться дома, не водить детей в школу и детский сад. Руководителей предприятий - организовать дистанционную работу сотрудников", - рекомендовал он.

Стихия повредила линии электропередачи, поэтому Артем и Владивосток частично лишены электричества. Также из-за этого часть населения не имеет доступа к воде, у полутора тысяч человек отключилось тепло. Местные СМИ сообщают, что на многих участках дорог провисшие провода мешают движению.

Также из-за непогоды было перекрыто несколько дорог Приморья. В регионе сохраняется угроза падения обледеневших деревьев, ситуация на дорогах остается сложной. На острове Русском нарушено движение автобусов. Зафиксирован сбой в движении поездов, пишет "Коммерсант".

Во Владивостоке бетонная плита упала с крыши 9-этажного дома на внедорожник X-Trail, едва не задев водителя. Автомобиль буквально смяло от удара, видео инцидента с камеры наружного наблюдения появилось в соцсетях. Жильцы дома предполагают, что плита могла обрушиться из-за тяжести: на крыше много различных проводов, которые сильно обледенели, сообщает Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, что мужчина чистит припаркованный у подъезда внедорожник, и успевает отскочить лишь за секунду до падения бетонной плиты на крышу. По информации мэрии Владивостока, инцидент произошел на улице Нейбута. На место происшествия выехали сотрудники полиции, а также представители коммунальных служб города.

Заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко отметила, что назвать точные сроки восстановления инфраструктуры пока сложно - ремонт осложнен продолжающейся плохой погодой и сильным ветром. К ликвидации последствий бури привлечены более тысячи человек и более полутора сотен единиц техники, сообщается на сайте правительства Приморского края.