Заволжский районный суд города Ярославля Заволжский районный суд Ярославля оправдал врио начальника местной колонии Дмитрия Николаева и его заместителя по вопросам безопасности Игита Михайлова по делу о пытках заключенного Евгения Макарова

Заволжский районный суд города Ярославля

Заволжский районный суд Ярославля оправдал врио начальника местной колонии Дмитрия Николаева и его заместителя по вопросам безопасности Игита Михайлова по делу о пытках заключенного Евгения Макарова, сообщили РБК в суде.

"Приговор был оправдательным в части руководства колонии. Суд посчитал недостаточными доказательства обвинения о том, что руководство было причастно к совершению данного преступления. Нас такой результат не устраивает, будем оспаривать не только в части оправдательного приговора, но и в части назначенных сроков, мы их считаем недостаточными", - подтвердила адвокат Ирина Бирюкова, которая представляет интересы Макарова.

Еще 11 обвиняемых получили реальные сроки от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Шестерых освободили в зале суда, так как они уже отбыли назначенные сроки под стражей.

Михайлова и Николаева задержали в феврале 2019 года, уголовное дело о пытках в исправительной колонии завели после того, как "Новая газета" опубликовала видео, на котором было видно, как люди в форме ФСИН избивали человека резиновыми дубинками и поливали его водой. Газета указывала, что инцидент произошел летом 2017 года в ярославской колонии N 1, а заключенным, над которым издевались работники исправительного учреждения, был Евгений Макаров.

По данным "Новой газеты", в комнате во время пыток Макарова находились 18 сотрудников колонии. Потерпевший еще в 2017 году пытался добиться привлечения виновных к ответственности, но уголовное дело возбудили только после публикации видеозаписи, вызвавшей общественный резонанс. Дело завели по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Через месяц после публикации видео "Новая газета" обнародовала еще один ролик с издевательствами тюремщиков над несколькими заключенными.

15 января нынешнего года Заволжский суд приговорил к четырем годам колонии замначальника оперативного отдела ИК-1 Сергея Ефремова, которого также обвинили в участии в избиении Макарова. Он стал первым осужденным по этому делу.