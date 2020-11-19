Главное управление по обслуживанию дипкорпуса МИД (ГлавУпДК) объявило конкурс на празднование новогодней вечеринки в подмосковном ведомственном отеле, причем мероприятие продлится до утра, несмотря на действующие в регионе ограничения на ночную работу заведений. Внимание на закупку обратили "Открытые медиа".

Действующая документация была размещена 16 ноября, тогда как ограничения в Московской области были введены еще в середине октября. С 17 октября запрещено проведение развлекательных мероприятий и их посещение с полуночи до 8 утра. Ограничения касаются работы баров, ресторанов, караоке, ночных клубов "и других подобных заведений", говорится на сайте правительства региона.

Вечеринку под названием "Новый год в блеске металла" планируется провести 31 декабря в элитном отеле "Москоу кантри клаб" в Нахабино. Стоимость договора немного не дотягивает до 5 миллионов рублей. Подрядчик должен украсить помещения, поставить четырехметровую ëлку, изготовить фигуру быка, напечатать приглашения и купить 400 подарков для гостей.

Основная часть мероприятия начнется в 10 часов вечера и закончится в 4 часа утра. Это журналистам подтвердили в отеле. Среди развлечений заявлены диджей, ведущий, "популярный артист" и танцевальный коллектив. О каких-либо ограничениях или обязательной раздаче масок и антисептиков в закупочной документации не сказано.

На прошлой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал компании отказаться от проведения корпоративов и "шумных вечеринок" из-за потенциального риска заражения коронавирусом. Новогодних гуляний в Подмосковье, как и в Москве, не будет. По словам Воробьева, Новый год регион будет отмечать "тихо, по-семейному, как это и положено на Руси".

В Москве корпоративы формально разрешены, но при условии соблюдения текущих ограничений как заведениями, так и их посетителями. В столичном оперштабе ранее пояснили, что гостиницы и дома отдыха должны соблюдать действующие ограничительные меры.

За последние сутки в Подмосковье выявили 880 случаев коронавируса, общее число заболевших превысило 100 тысяч человек. За весь период скончались 1856 человек, выздоровели и выписались 73 338 пациентов. В регионе создают дополнительные мощности по коечному фонду, к 1 декабря будет создано 19 тысяч коек.