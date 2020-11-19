Вячеслав Акишин / Moscow-Live В министерстве здравоохранения РФ собираются наделить медицинские организации обязанностью сообщать в полицию о пациентах, чья личность не установлена по состоянию здоровья, возрасту или в случае смерти гражданина

Вячеслав Акишин / Moscow-Live

В министерстве здравоохранения РФ собираются наделить медицинские организации обязанностью сообщать в полицию о пациентах, чья личность не установлена по состоянию здоровья, возрасту или в случае смерти гражданина. Соответствующий проект приказа размещен в четверг на интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

В настоящее время, напомнили в Минздраве, к обязанностям медицинских организаций отнесено информирование органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий.

При этом, как отмечают в министерстве, остро стоит вопрос организации розыска пропавших лиц, одним из направлений которого является проверка их местонахождения в медицинских организациях.

Для установления фактического местонахождения пропавшего человека в медицинских организациях сейчас необходимо подавать специальный запрос. Это "влечет за собой многократное увеличение сроков розыска указанных лиц, привлечение значительных сил и средств для установления обстоятельств безвестного исчезновения лица, в том числе и возможного совершения преступления в отношении такого лица", говорится в тексте пояснительной записки к документу.

В министерстве отмечают, что в 2019 году устанавливалась личность более 300 граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могли сообщить сведения о себе. При этом только в первом квартале 2020 года число неустановленных граждан достигло 270, передает "Интерфакс". Кроме того, по данным ведомства, в 2019 году количество неопознанных трупов, чья личность устанавливалась в течение 12 месяцев, превысило отметку в 15 тысяч.

В документе говорится, что эти данные свидетельствуют "о необходимости совершенствования механизмов информирования органов внутренних дел". Отмечается, что можно своевременно устанавливать местонахождение разыскиваемых лиц, если, в частности медицинские организации будут предоставлять сведения о поступлении конкретных категорий пациентов, а также о случаях смерти пациентов, личность которых не установлена.

Ранее сообщалось об аналогичном законопроекте, внесенном в Госдуму правительством РФ 7 октября. Законопроектом (1031221-7) предлагается обязать медицинские организации сообщать в органы внутренних дел о поступлении к ним пациентов, не способных сообщить сведения о себе "по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам" (потеря сознания, потеря или нарушение памяти, смерть).

Соответствующие изменения предлагается внести для упрощения розыска пропавших без вести в статьи закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (323-ФЗ) об обязанностях медучреждений и допустимости разглашении врачебной тайны.

В пояснительной записке приводились те же данные о неопознанных гражданах. Так, по данным кабмина, за 2019 год органы внутренних дел России пытались установить личность 300 граждан, не способных сообщить сведений о себе, а также 15 613 неопознанных трупов. Еще 270 человек, не способных сообщить о себе сведений, прошло через правоохранительные органы за первый квартал 2020 года.

Между тем 1 октября в МВД РФ сообщили, что в настоящее время в России в базе без вести пропавших людей числятся более 29 тыс. человек (с учетом прошлых лет).