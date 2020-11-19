Диана Серая / Twitter Полиция в Санкт-Петербурге приехала на заседание совета муниципального образования "Смольнинское" после звонка о том, что депутат от "Яблока" Никита Юферев порвал портрет "неизвестного, похожего на Владимира Путина"

Диана Серая / Twitter

Полиция в Санкт-Петербурге приехала на заседание совета муниципального образования "Смольнинское" после звонка о том, что депутат от "Яблока" Никита Юферев порвал портрет "неизвестного, похожего на Владимира Путина". Об этом Юферев сообщил на странице в Facebook и рассказал "Фонтанке".

В объяснении, которое взяли полицейские (копия документа есть у "Фонтанки"), депутат сообщил, что 16 октября 2020 года он повесил в здании совета портрет Александра Пушкина.

Приехав на заседание 18 ноября, народный избранник обнаружил, что вместо изображения великого русского писателя висит "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина". "Юферев его демонтировал и порвал, так как "был зол", - пишет "Фонтанка".

Депутат Диана Серая рассказала изданию Znak.com, что у депутатов и администрации муниципального образования "началось противостояние" из-за портрета: "Все время, когда мы уходим, они вешают портрет Путина. Мы, когда приходим на совет, вешаем на это место портрет Пушкина".

Сегодня очередное заседание совета МО Смольнинское. Опять Администрация повесила портрет Путина. При этом портрет Пушкина исчез из зала заседаний. Пришлось принять меры депутатского реагирования.Опубликовано Никитой Юферевым Среда, 18 ноября 2020 г.

По данным "Фонтанки", полицию на место происшествия вызвала сотрудница администрации МО "Смольнинское". В здание вошли пятеро полицейских. Один из них заявил, что в МВД "поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего". Полицейские дождались конца заседания совета, опросили присутствующих и уехали.

"Ждали полтора часа, пока кончится заседание совета. И еще час опрашивали. Из-за картинки! Когда администрация не пускала нас в муниципалитет на совет - вызывали полицию четыре раза, никто не приехал!" - пояснил Юферев.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, в отношении Юферева начали доследственную проверку. "Агора - в случае продолжения истории - будет защищать Юферева", - добавил Чиков.

В совет "Смольнинского" входят депутаты от "Яблока", штаба Алексея Навального и движения "Центральный район за комфортную среду обитания", а также самовыдвиженцы, поддержанные единороссами. Депутаты больше года не могут выбрать главу совета. Оппозиционеры "обвиняют друг друга в сговоре с "Единой Россией", пишет "Бумага". Обязанности главы совета исполняет руководитель предыдущего созыва Григорий Ранков.