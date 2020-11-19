Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Генпрокуратуру России разблокировать сайты "Грани.Ру", "Каспаров.Ру", и "Ежедневного журнала", заблокированные с 2014 года

Adrian Grycuk / wikimedia.org Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам в 2014 году по "закону Лугового", который дал Генпрокуратуре право требовать блокировки интернет-сайтов "с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям протеста"

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Генпрокуратуру России разблокировать сайты "Грани.Ру", "Каспаров.Ру", и "Ежедневного журнала", заблокированные с 2014 года, а Минюст должен выплатить компенсации руководству заблокированных ресурсов, сообщил с в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Российские власти пытались обжаловать решение ЕСПЧ по делам о блокировках сайтов, но суд отказался выносить это дело на рассмотрение Большой палаты. "Агора" будет добиваться отмены нормы закона об информации, позволяющей блокировать сайты по IP-адресам.

Шеф-редактор "Ежедневного журнала" Александр Рыклин сообщил изданию "Северо-Запад. МБХ медиа" что у него нет надежды на разблокирование сайта после решения ЕСПЧ, но денежную компенсацию Минюст, возможно, выплатит.

"Я ни секунды не сомневаюсь они нас не разблокируют. Они этого не делали пять лет. У них есть решения российских судов. Нынче действует положение, согласно которому решения российских судов имеет приоритет по международному праву, поэтому в гробу они видали решения ЕСПЧ", - сказал Рыклин. Кроме того, "ЕЖ.ру" доступен по другому адресу.

В июне Страсбург признал незаконной внесудебную блокировку сайтов "Каспаров.ру", "Грани.ру" и "Ежедневного журнала", назначив их издателям ООО "Флавус", Гарри Каспарову и ООО "Медиафокус" компенсацию по 10 тысяч евро. Суд счел, что российские власти нарушили права изданий на свободу выражения мнения (статья 10 Европейской конвенции по правам человека) и на эффективное средство правовой защиты (статья 13).

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам в 2014 году по "закону Лугового", который дал Генпрокуратуре право требовать блокировки интернет-сайтов "с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям протеста". "Грани.ру" заблокировали из-за статьи об акции "Стратегия-6" - протестах активистов каждого шестого числа месяца в знак несогласия с действиями властей по "болотному делу".

На сайте "Каспаров.ру" претензии возникли к фотографии листовки с изображением вооруженного человека и текстом "Проснись, Крым! Оккупанты и их приспешники нагло крадут ваши деньги и портят ваши города. Не молчи! Не сдавайся!" То, что именно это стало поводом для блокировки, выяснилось лишь в суде. Претензии к "Ежедневному журналу" возникли из-за раздела "Болотное дело".