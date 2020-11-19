В среду, 18 ноября, Российский еврейский конгресс (РЕК) провел ежегодный благотворительный марафон, который в этом году был посвящен поддержке людей, попавших в тяжелую ситуацию из-за пандемии коронавируса. В предыдущие годы РЕК устраивал ежегодные благотворительные приемы в концертном зале Barvikha Luxury Village, куда приходило более 500 человек, но в этом году из-за пандемии прием решили провести онлайн.

Онлайн-трансляция началась со встречи почетных гостей в "виртуальном фойе" в Zoom президентом РЕК Юрием Каннером и исполнительным директором РЕК Анной Бокшицкой. Далее к собравшимся у мониторов обратились послы РФ в Израиле Анатолий Викторов и Израиля в РФ Алекс Бен-Цви. Перед началом сбора средств выступил главный раввин России Берл Лазар, который отметил, что "COVID-19 - новый вызов миру". По его мнению, реакция еврейских организаций на пандемию войдет в историю.

На мероприятии было собрано почти 11 млн рублей. Собранные средства будут направлены на программы помощи и спасения пожилых людей: на доставку им продуктовых наборов, на обеспечение защитными средствами патронажных работников, на продолжение работы многолетних программ РЕК "Сиделки", "Компаньоны" и "Интеллектуальный патронаж".

"Мы достигли заявленной цифры в 10 млн и перешагнули ее, - сказал, подводя итог акции, ее инициатор президент РЕК Юрий Каннер. - Пожертвования внесли около 300 человек. Цель нашего марафона в том, чтобы, во-первых, помочь еврейским благотворительным организациям поддерживать более 100 тысяч человек по всей стране. И во-вторых, всем, кто хочет участвовать в этой поддержке, дать возможность сделать это вместе с нами".

Центральным событием онлайн-приема стало вручение премии Российского еврейского конгресса "Global Influence Award". Этот особый знак признательности тем, чья деятельность оказала большое влияние на мир, присуждается уже второй год подряд. На этот раз почетные знаки, выполненные в виде меноры с логотипа РЕК, получили премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, художник и один из основателей соц-арта Александр Меламид и главный врач инфекционной больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко.

Награды им, опять-таки виртуально, вручили члены бюро президиума РЕК Виктор Вексельберг, Герман Захарьяев, Герман Хан.

Неформальное общение гостей с известными людьми в "кулуарах" онлайн-трансляции обеспечили беседы в прямом эфире: глобальные изменения, произошедшие в мире в 2020 году, обсудили Михаил Фридман с Леонидом Парфеновым, Лен Блаватник с Борисом Берманом и Ильдаром Жандаревым, Давид Якобашвили с Михаилом Гуревичем. Выступления гостей чередовались с видеороликами о подопечных и волонтерах благотворительных программ, на которые велся сбор средств.

Зрители марафона также увидели три специальных сюжета о главных трендах в кино и театре в 2020 году. Героями сюжетов стали Константин Богомолов, Михаил Идов, Виктор Рыжаков, Илья Найшуллер и Александр Роднянский. Музыкальную программу вечера вел Артемий Троицкий.