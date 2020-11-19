Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин вызвал на дебаты лидера фракции "Единая Россия" в Московской городской думе Степана Орлова. На дебатах Яшин хотел бы обсудить с Орловым принятый в первом чтении бюджет Москвы. Площадкой для дебатов уже согласилась выступить радиостанция "Эхо Москвы", что подтвердил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

В среду депутаты МГД приняли проект бюджета в первом чтении, обсуждение проходило в режиме онлайн. Согласно проекту, социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета, или порядка 1,8 триллиона рублей. Второй по величине планируемых затрат является программа по развитию транспортной системы, за три года на нее планируется потратить 2 108,5 млрд рублей. На третьем месте - социальная поддержка жителей. На эти цели в бюджете на три года заложено 1 756,3 млрд рублей, пишет Znak.com.

Дефицит бюджета на 2021 год планируется в объеме 510 млрд рублей. В плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита бюджета: в 2022 году - 340,6 млрд рублей, в 2023 году - 183,4 млрд рублей.

Проектом бюджета предусмотрена возможность привлечения займов в объеме до 396 млрд рублей в 2021 году.

По словам Яшина, "Собянин и его окружение буквально купаются в деньгах", но при этом впервые с 2009 года бюджет столицы стал дефицитным. Политику городских трат Яшин считает "пиром во время чумы". Он предлагает мэрии отказываться от излишеств и сокращать привилегии чиновников в кризисное время, и тогда появятся средства для поддержки малого бизнеса и населения, страдающего от пандемии, санитарных ограничений и растущей безработицы.

Яшин обращает внимание на то, что только на благоустройство мэрия планирует потратить за три года 926 млрд рублей (при этом весь годовой бюджет Москвы - около трех триллионов рублей). Увеличиваются и траты на содержание исполнительной власти. "За три года чиновники сожрут 90 млрд рублей в виде зарплат, премий и привилегий", - добавил Илья Яшин. Сегодня средняя зарплата рядового столичного чиновника - 120 тысяч рублей в месяц. А члены правительства получают в среднем по 630 тысяч рублей, не считая премий. Депутаты-единороссы, поддерживающие Собянина в Мосгордуме, получают более 700 тыс. рублей в месяц.

Размер зарплаты мэра Сергея Собянина засекречен. Но на обеспечение его работы город выделяет по 200 млн рублей в год.

Мэрия также выделила 25 млн рублей на покупку бронированного внедорожника с мигалкой марки Dodge.

3,6 млрд рублей выделяется на строительство инновационного центра "Воробьевы горы". Этот проект связывают с Екатериной Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Путина.

Яшин отмечает, что расходы на образование тоже несколько вырастут. Однако уже в 2022 году они будут урезаны. А расходы на медицину урежут на 100 млрд рублей уже в 2021 году.

"В кредитовании бюджета как таковом нет ничего плохого. Многие европейские правительства в этом году тоже брали кредиты. Но тратили они эти деньги для того, чтобы поддержать своих граждан и реанимировать экономику во время кризиса. А тут набирают долги, чтобы потом вбухать триллион на бордюры и поднять зарплату чиновникам. Это же просто наглость и издевательство над здравым смыслом", - заключил Яшин.