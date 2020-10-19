Uosnorilsk / wikimedia.org Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин, обвиняемый в халатности после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3, приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы

Uosnorilsk / wikimedia.org

Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин, обвиняемый в халатности после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3, приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого суда Красноярского края.

После судебных прений Ахметчин выступил с коротким последним словом. Экс-мэр сказал, что никогда не хотел причинить вреда жителям Норильска, самому городу или территории Норильского промышленного района. "Вся моя работа была направлена только на улучшение жизни на территории", - сказал он.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал, что следователи нашли "признаки преступной халатности" в действиях бывшего мэра Норильска, прочитав его переписку в одном из мессенджеров.

"При расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов проведен анализ содержимого одного из мессенджеров, используемых бывшим тогда главой Норильска Ахметчиным Р. В. Полученные сведения позволили выявить признаки преступной халатности, выразившейся в несвоевременном вводе режима ЧС и повлекшей существенное увеличение размера причиненного вреда", - пояснил Бастрыкин.

Уголовное дело о халатности в отношении 55-летнего мэра было возбуждено после разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3, которое произошло 29 мая. По версии следствия, он в течение трех дней после разлива топлива не вводил в городе режим ЧС, а его бездействие привело к увеличению и без того крупного экологического ущерба. 28 июля городской совет Норильска принял отставку Ахметчина, который связал решение о сложении полномочий с недоверием к нему краевых властей.

При этом 16 июля Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края и заксобранию с просьбой оказать помощь городским медучреждениям в период пандемии коронавируса. Он сообщил о занижении краевыми властями данных по заболеваемости коронавирусом и попросил направить в городской округ дополнительные медперсонал, оборудование и лекарства.

По данным главы города, с конца марта было подтверждено 832 случая заражения вирусом, в то время как краевое управление Роспотребнадзора сообщило лишь о 293 больных, что свидетельствует о неадекватной оценке масштабов распространения инфекции и сокрытии реальной информации. При этом большинство просьб о поддержке не принесли результатов.

В краевом Минздраве опровергли слова градоначальника, заявив, что помощь пациентам с коронавирусом в Норильске оказывают в двух госпиталях на 260 коек, из них заняты только 178. А из 36 коек с аппаратами искусственной вентиляцией лёгких свободны 29. Кроме того, в городе нет нужды ни в медикаментах, ни в технике, а количество пациентов с респираторными симптомами снижается.