Телеканал 360 / youtube.com Губернатор Московской области назвал сложной ситуацию с коронавирусом и обратил внимание на празднование свадеб и юбилеев, на которых часто собирается много людей, и приближение школьных каникул

Телеканал 360 / youtube.com

В Подмосковье с 21 октября запретят массовые спортивные мероприятия и выставки, а также закроют музеи. Об этом объявил губернатор области Андрей Воробьев в ходе онлайн-совещания с главами муниципальных образований.

"Мы в среду примем дополнительные ограничения. Смысл этих ограничения в том, что выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия, наличие зрителей на трибунах будет запрещено", - заявил Воробьев, назвав сложной нынешнюю ситуацию с коронавирусом.

"Хочу подчеркнуть, что все ключевые отраслевики сегодня главным заданием имеют разворачивание коек в самых разных городах Подмосковья. Эта работа является для нас принципиально важной", - добавил глава региона.

Также губернатор обратил внимание на празднование свадеб и юбилеев, на которых часто собирается много людей. Такие массовые мероприятия могут стать очагами распространения коронавируса, поэтому их рекомендуется избегать. Кроме того, в приближающиеся школьные каникулы учащиеся получат больше свободного времени, а значит, будут посещать массовые мероприятия, где есть риск заразиться. Чтобы предотвратить это, их следует на время запретить.

"Прежде всего, речь идет о транспорте, фильтрах и контроле в школах, соблюдении новых стандартов на предприятиях. Для того чтобы сберечь жизни, не допустить очаговых заболеваний", - объяснил Андрей Воробьев.

По данным областного штаба по борьбе с коронавирусом, в Подмосковье за сутки выявлено 448 случаев заболевания. Всего в Московской области отмечено 79 567 заболевших и 1452 умерших. Выздоровели и выписались 59 770 человек.

26 сентября власти Московской области вслед за Москвой рекомендовали жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября из-за ситуации с коронавирусом. Также рекомендовано перевести максимальное число работников на дистанционную работу, в приоритетном порядке - граждан в возрасте старше 65 лет и людей с перечисленными в постановлении заболеваниями. Это болезни эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы, онкологические заболевания, люди с пересаженными органами.

На улицу рекомендуется выходить только для обращения за медицинской помощью и в случаях "иной прямой угрозы жизни и здоровью". Также можно ходить в магазин, выгуливать домашних питомцев, выносить мусор до ближайшего места накопления отходов, заниматься спортом и гулять на открытом воздухе.

Исключение также действует для тех, кому нужно ездить на работу, за исключением сотрудников, переведенных на дистанционный режим и находящихся в отпуске.

Постановление также предписывает носить маски и респираторы в местах общего пользования: магазинах, аптеках, общественном транспорте, включая такси, железнодорожном транспорте, на вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях. Контроль за соблюдением этого требования будет усилен.