Схимонах Сергий (Николай Романов)

Всеволод Могучев / YouTube Воскресный крестный ход вокруг Среднеуральского женского монастыря, 18 октября 2020 года

Всеволод Могучев / YouTube

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Николая Романова), передает "Интерфакс" со ссылкой на сайт Русской православной церкви.

Решение патриарха стало окончательным в рассмотрении дела об отлучении Сергия. В июне он захватил женский Среднеуральский монастырь, сместив его настоятельницу. Монахини, которые были не согласны с ним, были вынуждены покинуть обитель. Вместе с ним в монастыре остаются более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они ответили отказом. Бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не намерен покидать монастырь. Схимонах Сергий был лишен сана решением третьего по счету заседания церковного суда, прошедшего в Екатеринбургском епархиальном управлении 10 сентября -за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Он в тот день не явился на заседание в епархию, а вместо этого опубликовал очередное видеообращение в интернете.

Церковный суд постановил, что Сергий "открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея".

Суд также отметил, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

Кроме того, были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия. Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм то, что схиигумен прекратил поминать за богослужением патриарха и правящего архиерея.

7 июля суд в Верхнепышминском районе Свердловской области оштрафовал его за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей. Адвокат Сергия подала апелляцию, но судья второй инстанции оставила назначенное по делу наказание в силе.

20 июля суд в Верхней Пышме признал Романова виновным в возбуждении ненависти. В основу дела легли высказывания Романова во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре. В них усмотрели признаки возбуждения вражды, ненависти, розни к группе лиц по национальному признаку, а также призывы к выселению неопределенного круга лиц, предлагающих соблюдать режим самоизоляции в период распространения COVID-19.