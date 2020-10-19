Законопроект о наказании для чиновников за хамство отложили в долгий ящик, посчитав "несвоевременным"

Moscow-Live.ru / Крылов Антон Депутаты отложили принятие законопроекта об ответственности чиновников и парламентариев за оскорбления граждан, внесенного единороссами после случаев хамства со стороны представителей власти

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Депутаты отложили принятие законопроекта об ответственности чиновников и парламентариев за оскорбления граждан, внесенного единороссами после случаев хамства со стороны представителей власти. После первого чтения инициатива зависла в профильном комитете из-за "серьезных" замечаний правительства. По мнению экспертов, которых цитирует "Коммерсант", законопроект был актуален перед голосованием по Конституции и выборами, а сейчас принимать его невыгодно.

Комитет Госдумы по законодательству пока не рассматривал и не планирует рассматривать поправки ко второму чтению законопроекта об ответственности чиновников и депутатов за публичное хамство. В первом чтении Госдума поддержала законопроект 7 июля, срок внесения поправок ко второму чтению был установлен до 5 августа. Но документ не вошел в программу работы комитетов в осеннюю сессию из-за неких "серьезных разногласий" по его поводу.

Законопроект об ужесточении административной ответственности за оскорбления был внесен в мае секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и его заместителем, депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Единороссы предлагали уточнить, что оскорбление может унижать честь и достоинство не только одного лица, но и группы лиц, а также может быть выражено не только в "неприличной", но и в "иной унизительной форме, оскорбляющей общественную нравственность".

Верхняя планка штрафа для физических лиц поднималась с 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц - с 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - со 100 тыс. до 200 тыс. руб. Максимальный штраф за публичное оскорбление предполагалось увеличить для граждан в два раза - до 10 тыс. руб. При этом публичным оскорблением будут считаться высказывания, размещенные не только в СМИ или произведениях искусства, но и в интернете.

Кроме того, поправки к ст. 5.61 КоАП должны установить специальную ответственность за оскорбления для чиновников и лиц, замещающих государственную или муниципальную должность: для них предусмотрены штраф до 100 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до года (при повторном нарушении - до двух лет).

Отзывы на законопроект были противоречивы: профильный комитет и правительство отметили в своем заключении, что понятия "иных унизительных форм" нет в законодательстве, поэтому необходимо предусмотреть закрытый перечень форм оскорблений. Правовое управление Госдумы отмечает, что российское законодательство признает обладателем достоинства как неотчуждаемого блага только отдельного человека (а не группу лиц). В думском комитете по федеративному устройству обратили внимание на то, что к депутатам неприменимы административный штраф и дисквалификация без соответствующих изменений в законодательстве.

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заверил, что поправки ко второму чтению "будут", для чего планируется расширить понятие оскорбления, но не уточнил, когда это произойдет. Политологи отмечают, что инициативы об ответственности чиновников чаще всего возникают накануне важных голосований, и сейчас эту тему решили придержать до начала выборной кампании, когда она будет иметь больший резонанс.

В феврале прошлого года депутаты Госдумы от КПРФ предложили похожий законопроект, согласно которому оскорблением избирателей должно считаться "публичное выражение должностным лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, либо находящимся на государственной или муниципальной службе, явного неуважения к гражданам РФ и (или) публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека".

Тогда в правительстве его не поддержали, отметив, что статья 5.61 КоАП об оскорблении уже содержит состав правонарушения, и введение специального состава представляется излишним. Кроме того, в кабмине заявили, что формулировка "публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека" не отвечает требованиям формальной определенности, ясности и недвусмысленности правовых норм, что может привести к злоупотреблениям.

В свою очередь, депутат Псковского областного собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг анонсировал внесение законопроектов "о неуважении власти к народу", отвечающих на вступивший в силу закон о неуважении к власти, известный также как "закон Клишаса", и призванных ликвидировать безнаказанность представителей власти, в том числе при принятии коллегиальных решений.

По его словам, при принятии закона не были разработаны нормы, предусматривающие ответственность органов и должностных лиц, обязанных обеспечивать соблюдение прав и свобод человека и гражданина и получающих за выполнение этих функций вознаграждение из бюджетов разного уровня. При этом оправдание должностными лицами нарушения прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией и законами РФ, приобрело систематический характер, а привлечение к ответственности того или иного чиновника происходит лишь по усмотрению вышестоящего должностного лица или же просто не предусматривается законом.

Законопроект, внесенный Львом Шлосбергом, вводит административную ответственность за публичные действия, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма.

Законопроект КПРФ стал своего рода "ответом" на резонансные публичные высказывания чиновников. В Новгородской области спикер думы Елена Писарева, комментируя принятый закон о дополнительных выплатах женщинам, родившим первого ребенка до 30 лет, заявила, что "после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить". Позднее она заявила, что фраза была вырвана из контекста.

Несколько дней спустя копилку неоднозначных высказываний пополнила куратор работы с молодежью в Алтайском крае Екатерина Четошникова, которая осудила "завышенные" требования молодых специалистов, не желающих получать маленькую зарплату на старте карьеры. "Завышенные требования - это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "мерседес". Адекватность должна быть во всем", - сказала Четошникова. После того как цитата разошлась по СМИ, чиновница объяснила, что высказывание было продиктовано ее собственным опытом и намерением помочь молодежи в реализации всех талантов.

В конце декабря министр социально-демографической и социальной политики Самарской области Марина Антимонова, отвечая на жалобы на низкое пособие по уходу за детьми, предложила искать иные способы заработка, например, разводить сады и огороды.

В октябре монологом о возможности прожить на "макарошках" прославилась теперь уже бывшая министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова.

В начале ноября фурор произвела директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая на встрече с волонтерами молодежных объединений, что государство ничего не должно молодежи, так как не просило родителей рожать. В отличие от Соколовой, Глацких отделалась "серьезным разговором", однако впоследствии подала заявление об уходе с поста.

Следом отличилась сенатор от Брянской области, член генерального совета "Единой России" Екатерина Лахова. Рассуждая о низком прожиточном минимуме, она вспомнила войну, во время которой люди "пережили ужасы и голод", "выживали как могли", но остались весьма "разумными" и со "светлой головой". "Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?" - предположила Лахова.

А губернатор Карелии Артур Парфенчиков в ответе матери на жалобу о нехватке яслей и детсадов в поселке Суоёки констатировал, что к нему бесполезно обращаться за помощью, а о ребенке должны думать его отец и деды. Однако после того, как скандал вокруг заявления губернатора набрал обороты, деньги на детсад сразу же нашлись.

На некорректные высказывания чиновников обратил внимание в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, призвав "никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях".