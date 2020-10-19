ВЦИОМ: 60% россиян ожидают тяжелых времен в будущем, 15% переживают их уже сейчас

Pixabay.com 15% россиян заявили, что худший период Россия переживает прямо сейчас. Еще 16% ответили, что все трудности уже позади. Как отмечает ВЦИОМ, индекс социального оптимизма россиян составляет 61 п

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Более половины граждан России (60%) считают, что самые тяжелые времена еще ожидают страну в будущем. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованные на его сайте.

15% россиян заявили, что худший период Россия переживает прямо сейчас. Еще 16% ответили, что все трудности уже позади. Как отмечает ВЦИОМ, индекс социального оптимизма россиян составляет 61 п., то есть остается на уровне июня-августа после падения в апреле, когда большинство граждан отправились на самоизоляцию из-за коронавируса.

Говоря о материальном положении своей семьи, большинство респондентов (60%) заявили, что в настоящее время оно находится на среднем уровне. Негативно на эту тему высказались 24% опрошенных, в то время как о хорошем материальном положении в семье сказали лишь 15%. Индекс самооценки материального положения составил 51 п., повторив наибольший показатель этого года, зафиксированный в январе.

Почти половина россиян (46%) сообщили, что их полностью устраивает жизнь, которую они ведут. Противоположный ответ дали 23% опрошенных, еще 30% сказали, что жизнь устраивает их отчасти. Индекс удовлетворенности жизнью составил 53 п., оказавшись больше показателей времен первой волны коронавируса, но опустившись на 3 п. по сравнению с максимальным значением в июле (56 п.).

Рост уровня счастья в России, по мнению аналитиков, связан в том числе со смягчением ограничений, введенных из-за коронавируса, пишет РБК. Эксперты отметили, что во время самоизоляции люди ощутили важность и ценность личного общения, встреч и свободного передвижения, и после отмены ограничений "возврат утраченного и ощущение, что пандемия отступила, позволили многим ощутить прилив счастья в жизни".

Аналогичный опрос ВЦИОМ, проведенный в начале сентября, показал, что 26% россиян негативно оценивают материальное положение своей семьи. Полностью удовлетворены уровнем благосостояния лишь 14% респондентов, а 60% оценивают материальное положение своих домохозяйств как среднее.

Негативно охарактеризовал сложившуюся экономическую ситуацию каждый третий (34%) участник опроса. При этом 25% граждан ожидают ее ухудшения для себя, а 41% верят в стабильность и считают, что будут жить так же, как и сейчас. При этом граждане России рекордно сократили свои потребительские расходы, на что повлияли пандемия коронавируса, инфляция, а также желание россиян накопить "подушку безопасности" на случай углубления кризиса.