С момента отравления Алексея Навального российские власти и эксперты сделали много громких заявлений и продолжают говорить об ангажированности европейских экспертиз и высказываний западных политиков по этому делу. "Важные истории" между тем нашли еще одно доказательство того, что российские власти просто не заинтересованы в том, чтобы установить истину в этом деле.

Повод к таким выводам дают данные уголовного дела об убийстве банкира Ивана Кивелиди и его секретаря Зары Исмаиловой в 1995 году. Это единственное в России уголовное дело об отравлении веществом из группы "Новичок", у которого к тому же не было политического мотива. Поэтому материалы дела показывают, как должно проходить расследование, если государство хотя бы отчасти заинтересовано в том, чтобы установить истину.

Так, в случае с отравлением Кивелиди для возбуждения уголовного дела не потребовалось "найти вещество", которым он был отравлен, на чем настаивают власти в случае с Навальным. Это вещество нашли на поверхностях предметов из кабинета банкира через 3-4 месяца сложных экспертиз. А их проведение на серьезном уровне стало возможным благодаря возбуждению уголовного дела и быстрым действиям по сбору улик. При этом окончательно вещество так и не было названо, так как его свойства составляли гостайну.

1 августа 1995 года Иван Кивелиди внезапно впал в кому в своем кабинете в "Росбизнесбанке", и его доставили в больницу. На следующий день в таком же состоянии госпитализировали его секретаря Зару Исмаилову: оба они в течение нескольких дней скончались. А уже 6 августа московская прокуратура возбудила уголовное дело - по признакам отравления неизвестным ядом - предположительно солями кадмия".

Отравление кадмием заподозрили родственники и коллеги Кивелиди. Но экспертизы, в том числе проведенные после смерти банкира и его секретаря, не обнаружили в их организмах ядов или известных сильнодействующих веществ. Информация про кадмий тоже не подтвердилась. А причину смерти Исмаиловой, которая была отравлена случайно, "не смогло установить" даже Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы.

Неудивительны и заявления омских медиков о том, что в организме Навального не нашли следов яда: как показывает дело Кивелиди, обнаружить вещество из группы "Новичок" в организме отравленного не так просто. В организме Кивелиди и его секретаря также не нашли никаких известных ядов, а первоначальным диагнозом было острое нарушение мозгового кровообращения.

Через год после начала уголовного следствия, 25 сентября 1996 года, следователь по особо важным делам московской прокуратуры был вынужден констатировать, что проведенная по делу судмедэкспертиза не смогла установить причину смерти Исмаиловой. По косвенным признакам судмедэксперты предположили, что на Кивелиди воздействовало "неизвестное вещество".

Первым и одним из основных показателей такого воздействия они назвали снижение уровня холинэстеразы в крови, другие симптомы заболевания также были схожи с теми, что наблюдались в случае с отравлением Навального. Материалы дела об убийстве Кивелиди отвечают и на вопрос о том, почему незначительные следы яда могли сохраниться на пластиковой бутылке, к которой прикоснулся Навальный. В экспертизах говорится, что по консистенции отравляющее вещество сопоставимо с водой или чуть более вязкое, и что яд проникает в пластмассу, а через резину, например, не проходит. В случае с Кивелиди яд оставил следы на телефонной трубке в кабинете банкира и не успел полностью разложиться и выветриться.

"Между тем коллеги Навального действовали так, как должны были действовать российские правоохранительные органы. И как действовали следователи в деле Кивелиди в 1995 году. Через три дня после того как банкир внезапно оказался в коме, в его кабинете в "Росбизнесбанке" на Мытной улице при участии экспертно-криминалистического управления ГУВД Москвы начали брать пробы (так называемые "смывы") с поверхностей предметов, чтобы затем определить, есть ли на них следы отравляющих веществ. Пробы брали с рабочего стола, телефонов и личных вещей", - говорится в исследовании.

В итоге следы фосфорорганического вещества, которое теоретически могло обладать мощным антихолинэстеразным действием, нашли на телефонной трубке в кабинете Кивелиди. Но с его точным определением возникли большие проблемы, поскольку данных о таких веществах нигде не было. "Сейчас же власти отказываются даже начать уголовное разбирательство по поводу ситуации с Навальным, хотя в их распоряжении есть более современные методы и более продвинутые эксперты", - отмечается в расследовании.

Документы разбирательства по поводу убийства Кивелиди показывают, что даже в политически нейтральном деле ведущим российским экспертам так и не удалось установить, какой конкретно яд был использован: как ввиду его "крайне малого количества", так и потому, что сведений о таком веществе не было в существующей справочной литературе и базах данных. Наиболее полными оказались экспертизы специалистов Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где, собственно, и разрабатывали систему "Новичок". Однако окончательную формулу не назвали и там, поскольку свойства этого вещества составляют государственную тайну.

Кроме того, материалы уголовного дела об убийстве Кивелиди показывают, что при госпитализации банкира после отравления "неизвестным веществом" у него тоже были, в частности, существенные скачки сахара, обменные нарушения и полиорганная недостаточность: об этих же симптомах говорил в том числе главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев, занимавшийся отравлением Навального. "Иными словами, когда токсиколог Сабаев описывает скачки сахара у Навального, он описывает состояние, которое в том числе было у Кивелиди после отравления веществом из группы "Новичок"", - констатирует издание.

Также журналисты отмечают, что фосфорорганическое отравляющее вещество действует особым образом. Если его доза была незначительной и человек выжил, отдаленный эффект может не походить на отравление, и с течением времени доказать отравление фосфорорганическим ядом становится все сложнее. Как сообщил в ходе допроса по делу об отравлении Кивелиди начальник лаборатории государственного Института органической химии и технологии Виктор Шульга, со временем признаки поражения боевым фосфорорганическим отравляющим веществом "могут быть отнесены в равной степени и к возрастным изменениям, и к каким либо заболеваниям и т. д.". Именно нежеланием признавать отравление и объясняются многочисленные версии, выдвигаемые российскими медиками.