МВД России готовит отрицательный отзыв на инициативу Министерства финансов, фактически предложившего масштабную реформу правоохранительных органов, пишет газета "Коммерсант". В целях оптимизации расходов Минфин, в частности, порекомендовал слить в один орган МВД, ФСИН, службу судебных приставов и фельдъегерскую службу, при этом передав часть функций полиции гражданским ведомствам.

Одновременно предлагается сократить численность сотрудников органов внутренних дел, а также увеличить срок выслуги полицейских, переведя одновременно значительную их часть в разряд гражданских служащих.

Предложение Минфина оптимизировать расходы на правоохранительный блок появилось в конце минувшей недели, когда в ряд силовых ведомств из Совета безопасности РФ был направлен запрос с просьбой сформулировать свое видение оптимизации расходов с учетом позиции финансового ведомства.

В готовящемся ответе МВД указывается, что предлагаемые меры противоречивы и не приведут к желаемому результату.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты предсказывают в случае реализации такой реформы рост коррупции в силовом блоке, длительное снижение качества его работы и массовый отток кадров.

Минфин предлагает лишить сотрудников определенных социальных льгот. А между тем для многих из них возможность получить квартиру или сертификат на жилье, а затем в обозримом будущем выйти на пенсию - серьезные стимулы.

Источник издания отметил, что такого рода предложения по оптимизации расходования средств на силовиков поступают во властные структуры регулярно, но в большинстве случаев они отклоняются. Он уверен, что МВД и на этот раз найдет аргументы, которые покажут нецелесообразность подобных нововведений.