Следователи сообщили новую информацию по делу так называемого нижегородского стрелка Данила Монахова, расстрелявшего людей днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области Как сообщается на сайте СК РФ, информация о подготовке убийства была известна еще полтора года назад, но инспектор отдела по делам несовершеннолетних отказалась возбуждать уголовное дело

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Следователи сообщили новую информацию по делу так называемого нижегородского стрелка Данила Монахова, расстрелявшего людей днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. Как сообщается на сайте СК РФ, информация о подготовке убийства была известна еще полтора года назад, но инспектор отдела по делам несовершеннолетних отказалась возбуждать уголовное дело. Теперь ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

"По версии следствия, в марте 2019 года подозреваемая, принимая решение по доследственной проверке по факту противоправных действий несовершеннолетнего ученика, грубо нарушила требования уголовно-процессуального закона, и при наличии в материалах проверки достаточных данных, указывающих на наличие в действиях Монахова признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 пп. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ... приняла незаконное и необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием события какого-либо преступления", - отметили в ведомстве.

Также арестован врач, выдавший подозреваемому медицинские справки, позволявшие ему владеть оружием. По версии следствия, в июле 2020 года врач произвел осмотр Монахова ненадлежащим образом, в результате чего у него не были выявлены психические расстройства и расстройства поведения, при наличии которых противопоказано владение оружием. На основании этих справок Монахову была выдана лицензия на приобретение охотничьего огнестрельного оружия. Сам врач вину не признал.

12 октября Монахов расстрелял местных жителей на остановке рейсового автобуса. Трое мужчин скончались, еще трое пострадавших были госпитализированы . В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Телеграм-канал Baza утверждает со ссылкой на очевидцев, что преступник готовился к нападению - он специально ждал автобус около остановки и после стрельбы убежал в лес.

По словам одного из очевидцев, молодой человек не расстреливал непосредственно автобус: в транспортное средство попала дробь, когда он стрелял по прохожим после ссоры с родственницей. Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесу недалеко от окраины поселка Большеорловское.