Мэр Москвы Сергей Собянин не видит необходимости в принятии более жестких мер борьбы с распространением коронавируса, хотя и не исключает введения "отдельных точечных решений". "Но то, что мы обязательно будем делать - это жестко и системно контролировать соблюдение принятых мер" - подчеркнул он на своем сайте.

С 19 октября начнутся проверки требования к организациям предоставить данные о переводе части сотрудников на удаленную работу, а еще через несколько дней - проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы. Также не ожидается послаблений масочного режима в общественном транспорте.

"Бизнес должен понять, что проверки соблюдения масочного режима - не разовая кампания. Это новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии", - заявил Собянин. По его мнению, Москве удалось найти "оптимальный путь", благодаря которому получится защитить уязвимые группы населения, сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи и не допустить тотального локдауна.

"В конечном счете, мы делаем выбор не между плохим и хорошим. Все решения - плохие. Выбирать приходится меньшее из двух зол. Но если сегодня ничего не делать, то завтра придется принимать более жесткие, более радикальные и более неприятные меры", - отметил мэр.

По его словам, для Москвы "абсолютно неприемлемы и невозможны" такие крайние меры, как введение комендантского часа, запрет на передвижение по городу, въезда и выезда, а также закрытие большинства предприятий. "Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер", - сказал Собянин.

По подсчетам мэрии, сегодня примерно 6,5 млн человек, или 50% жителей Москвы, остаются дома либо могут ездить на работу без риска заболеть. В их числе люди старше 65 лет, хронически больные, старшеклассники, студенты отдельных вузов и колледжей, дети до 3 лет, которые еще не ходят в детский сад, и их мамы, а также работники на удаленке.

Еще примерно 1,5 млн работающих людей, по словам мэра, "уже переболели коронавирусом и на какое-то время приобрели естественный иммунитет от заболевания". Собянин добавил, что общественным транспортом стало пользоваться "заметно меньше людей": число уникальных пассажиров сократилось на 40% - с 7 млн до 4,2 млн человек в день.

В ноябре Москва планирует получить "первые, более-менее крупные партии вакцины от коронавируса", а декабре-январе начать массовую вакцинацию населения. "И это станет окончательной победой над пандемией", - заключил Собянин.