ВСЕ ФОТО Если система регистрации для входа в ночные заведения, которая заработает в Москве с 19 октября, окажется успешной, ее могут распространить и на салоны красоты и непродовольственную розницу.

Pixabay.com 15 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября попасть в развлекательные заведения в ночное время можно будет, только зарегистрировав номер своего мобильного телефона

Moscow-Live.ru Ограничения распространяются на дискотеки, ночные клубы, бары и другие заведения, которые работают с полуночи до 6:00

Pixabay.com

Если система регистрации для входа в ночные заведения, которая заработает в Москве с 19 октября, окажется успешной, ее могут распространить и на салоны красоты и непродовольственную розницу. Такое предположение в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому высказал глава столичного департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк. Интервью опубликовано в Instagram Левицкого.

"Если система [чек-инов] заработает, вполне возможно, другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы", - сообщил Немерюк, отметив, что власти Москвы начали проговаривать с бизнесом такую возможность, которая может стать альтернативой полному закрытию.

По словам Немерюка, на сегодня QR-коды получили более 500 ночных баров и ресторанов. Систему чек-инов он назвал инструментом снижения передачи коронавируса. 15 октября Немерюк допустил, что если эксперимент окажется успешным, его могут распространить и на государственные учреждения.

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября попасть в развлекательные заведения в ночное время можно будет, только зарегистрировав номер своего мобильного телефона. Посетителям нужно отправить SMS на номер 7377 либо отсканировать специальный QR-код в помещении.

Ограничения распространяются на дискотеки, ночные клубы, бары и другие заведения, которые работают с полуночи до 6:00, но не на ночные кинотеатры. Если позднее у кого-либо из посетителей выявят коронавирусную инфекцию, уведомление об этом получат все, кто был с ним в заведении. Им предложат сдать тест на коронавирус.

Штраф для заведений за отсутствие QR-кода составит от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Власти Москвы отмечали, что не будут собирать никаких персональных данных, кроме номера телефона. Регистрироваться должны будут и сотрудники ночных заведений, и посетители, в том числе и в дневные часы.

По словам мэра, систему идентификации посетителей ночных баров и клубов с использованием QR-кодов предложили ввести сами владельцы заведений, опасаясь, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации их закроют. Опрошенные РБК руководители клубов и баров признали, что нововведение может отпугнуть часть посетителей, но отметили, что новые меры безопасности лучше, чем полное прекращение работы.