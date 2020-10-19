В России новый антирекорд выявленных случаев коронавируса за сутки - почти 16 тысяч

В России отмечен новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки - инфицированы еще 15 982 в 84 регионах, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. 179 человек скончались за сутки.
Всего в стране выявлено 1 415 316 случаев коронавируса и 24 366 умерших. В Москве зарегистрировано 5376 заболевших за сутки, 51 человек умер. За сутки госпитализировано 988 пациентов, на ИВЛ находятся 327 человек.
Из российских больниц выписано 5328 человек за сутки, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 075 904 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 5376 (51)
Санкт-Петербург - 686
Московская область - 466 (8)
Нижегородская область - 292 (5)
Ростовская область - 289 (11)
Свердловская область - 249 (7)
Воронежская область - 237
Архангельская область - 228
Красноярский край - 218 (4)
Ханты-Мансийский АО - 199 (1)
Забайкальский край - 197 (5)
Алтайский край - 185 (3)
Иркутская область - 181 (3)
Ульяновская область - 180 (2)
Кемеровская область - 179 (4)
Волгоградская область - 176 (3)
Томская область - 175 (3)
Ямало-Ненецкий АО - 173
Мурманская область - 171 (2)
Омская область - 171
Ставропольский край - 170 (3)
Оренбургская область - 169
Республика Крым - 169 (3)
Республика Коми - 166 (4)
Саратовская область - 163 (2)
Пензенская область - 160 (3)
Новосибирская область - 157 (5)
Тюменская область - 142
Хабаровский край - 142
Самарская область - 141 (4)
Республика Бурятия - 139 (1)
Республика Алтай - 133
Республика Саха (Якутия) - 132
Пермский край - 127 (4)
Орловская область - 124
Брянская область - 123 (1)
Приморский край - 115 (3)
Тверская область - 110
Удмуртская Республика - 110
Кировская область - 107 (1)
Ярославская область - 104
Краснодарский край - 102 (5)
Челябинская область - 102 (5)
Калужская область - 101
Ленинградская область - 101
Костромская область - 99
Ивановская область - 97
Курская область - 96
Белгородская область - 95
Псковская область - 89
Рязанская область - 87
Республика Калмыкия - 87
Республика Дагестан - 86 (2)
Карачаево-Черкесская Республика - 85
Кабардино-Балкарская Республика - 84 (3)
Вологодская область - 83
Республика Хакасия - 83
Владимирская область - 82 (1)
Республика Карелия - 81
Калининградская область - 80
Сахалинская область - 78
Астраханская область - 77 (2)
Тульская область - 75 (2)
Курганская область - 75
Тамбовская область - 72
Липецкая область - 71 (1)
Новгородская область - 68
Республика Башкортостан - 68
Смоленская область - 67 (6)
Республика Мордовия - 64
Амурская область - 63
Республика Адыгея - 61
Республика Тыва - 58
Республика Ингушетия - 53
Республика Марий Эл - 52
Севастополь - 51 (3)
Камчатский край - 50
Чувашская Республика - 49
Магаданская область - 48
Республика Северная Осетия - 46
Республика Татарстан - 45 (3)
Еврейская АО - 29
Чеченская Республика - 7
Ненецкий АО - 4