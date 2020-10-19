Российские золотодобывающие компании загрязнили 2,6 тысячи километров рек в Сибири, сообщил координатор экологической коалиции "Реки без границ", эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) Александр Колотов, передает "Интерфакс".

Исследование, проведенное организацией, выявило 20 фактов загрязнений рек на Алтае, 19 - в Туве, 17 - в Красноярском крае и 6 - в Хакасии. При этом только на одно золотодобывающее предприятие Министерство природы подало в суд на отзыв лицензии, и еще одна из артелей по решению суда приостановила свою работу на 90 суток.

"В этом году мы взяли для исследования южную часть Красноярского края, Республику Алтай, Хакасию, Туву, Кемеровскую область. Эти регионы были выбраны в связи с тем, что, по данным спутникового мониторинга, именно здесь в экологическом плане золотодобывающие компании гадят больше всего", - сказал Колотов.

"Мы использовали данные с космического спутника и отправляли их в надзорные органы. Было выявлено 78 фактов загрязнения водных объектов, причастных к добыче россыпного золота", - отметил эксперт.

Колотов добавил, что в Кемеровской области ситуация осложняется наличием загрязнений рек не только от золотодобытчиков, но и от угольных разрезов.Он также отметил, что на Алтае загрязнения от золотодобытчиков фиксируются на реках, которые находятся в труднодоступных местах, куда добраться не могут даже надзорные органы.

Кроме того, по словам Колотова, в Туве реки буквально "перекорежены и изуродованы приисками". Кроме того, множество старателей работает нелегально.

Напомним, в понедельник стало известно, что на территории муниципального городского округа Усинск в Республике Коми введен режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения местной реки Колвы нефтепродуктами. По предварительной версии, загрязнение произошло из-за разгерметизации трубопровода.

Кроме того, в понедельник суд приговорил экс-мэра Норильска Рината Ахметчина к шести месяцам исправительных работ по делу об одном из самых крупных разливов топлива в новейшей истории России.