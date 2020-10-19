Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин С 19 октября на дистанционный режим обучения перешли ученики 6-11 классов, тогда как младшеклассники возобновили обучение в очном режиме

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин

На платформе для дистанционного обучения московских школьников произошел сбой - в первый же день удаленки для учащихся 6-11 классов. Чиновники утверждают, что сбой был только в начале работы, но родители говорят, что проблемы с доступом сохранялись и к четвертому уроку.

В первый день дистанционного обучения для московских школьников 6-11 классов на специальной городской электронной платформе для удаленки произошел сбой, сообщил The Bell департамент образования Москвы.

"Первый урок прошёл с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ [Московской электронной школы]. Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов", - говорится в комментарии департамента. Он сообщил, что в ходе первого урока школы использовали резервные варианты подключения, а к моменту публикации уроки продолжались.

Ранее The Bell сообщил, что городской портал mos.ru выдавал ошибку при попытке пользователей зайти в МЭШ или же сообщал, что услуга недоступна. В результате ссылки на занятия в Microsoft Teams пересылали через чаты родителей.

Отец одной из московских школьниц подтвердил Forbes, что утром его дочь не могла присоединиться к уроку физики. При этом, по его словам, проблемы с доступом к занятиям через электронный дневник сохранялись и к четвертому уроку (около 12:00 мск).

Как написала в Facebook, одна из родителей, из-за сбоя дети присоединялись к занятиям по прямым ссылкам от учителей или пользовались сервисом видеосвязи Zoom. По ее словам, видеосервис Microsoft Teams, на основе которого проводятся занятия, "винить не приходится", проблемы заключаются именно в МЭШе.

С 19 октября на дистанционный режим обучения перешли ученики 6-11 классов, тогда как младшеклассники возобновили обучение в очном режиме. Столичный мэр Сергей Собянин пояснил, что старшеклассники больше подвержены риску заражения COVID-19: на их долю приходится две трети заболевших детей. Кроме того, по опыту весеннего карантина, они успешнее адаптируются к дистанционному формату обучения.

Между тем исследователи из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава отметили неблагополучные психические реакции у 83,8% школьников в условиях самоизоляции. Сообщается, что к условиям самоизоляции и дистанционного обучения адаптировались только 13,4%, тогда как у других обнаружились многочисленные негативные последствия самоизоляции, включая депрессивные состояния, фобии (37,2%), синдром головных болей (26,8%) и нарушения сна (55,8%). 32,5% школьников удавалось сохранять ровное и положительное настроение, но 13,1% испытывали подавленность, а для 44,2% была характерна неоднократная смена настроения в течение дня. Все это говорит о необходимости массовой психологической поддержки детей и подростков.

Подростки отрицательно восприняли режим самоизоляции: 36,7% отнеслись к нему негативно, 21,2% назвали его невыносимым. Нравилась самоизоляция лишь 16,8% опрошенных. Из-за самоизоляции школьники стали меньше гулять (68,3%), снизилась их физическая активность (55,2%). Напротив, увеличилось время на выполнение домашних заданий (59,7%), на занятия с компьютером или другим гаджетом (46,7%), на общение в соцсетях (35,4%). О недостаточной продолжительности сна (7 часов и менее) рассказал каждый четвертый школьник (25,4%).