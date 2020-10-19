Власти Свердловской области отрицают принудительную стерилизацию пациенток Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов. Рассказавшая об этом СМИ пациентка Людмила Гусева была стерилизована "по медицинским показаниям" в 2008 году, заявил начальник управления демографического развития министерства социальной политики региона Илья Илларионов.

В свою очередь директор Уктусского пансионата Ирина Верхоланцева сообщила, что с 2006 по 2016 годы пятнадцать пациенток, четыре из которых были недееспособны, "прошли стерилизацию добровольно". Свое согласие на операцию они давали в письменной форме, передает РИА "Новости".

В воскресенье Baza опубликовала видеообращение пациентки Уктусского пансионата Людмилы Гусевой, в котором та рассказала, что ее стерилизовали под угрозой отправить в психоневрологический интернат (ПНИ). "Там обкалывают, там очень плохо", - сказала врач пациентке.

"Мне не хотелось, чтобы я в плохих условиях жила. Вот так нас всех попортили и сделали стерилизацию", - рассказала Людмила Гусева в видеообращении.

По данным Baza, через процедуру стерилизации прошли более десяти женщин, причем одна из них скончалась. "Руководство заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя держать детей", - утверждает издание. Пациентка Людмила Гусева подтвердила, что хотела завести семью и родить ребенка.

При этом представитель министерства соцполитики Свердловской области Илларионов, отвергающий обвинения Гусевой, рассказал журналистам, что ведомство все же проводит проверку, к которой подключились уполномоченный по правам человека по региону, Минздрав и правоохранительные органы. Гусеву, которая проживает в Уктусском пансионате более 10 лет, он назвал "добрым, спокойным и ровным человеком".

Чиновник отметил, что пребывание в самом учреждении и получение медицинской помощи требует добровольного согласия. Также представитель министерства соцполитики подчеркнул, что ему не поступало сообщений от пациентов пансионата о принуждении к медицинским процедурам.

Напомним, в 2009 году в Пермском крае было возбуждено уголовное дело в отношении директора Озерского психоневрологического интерната, где без суда, насильно стерилизовали душевнобольных женщин. По версии следствия, директор превысил должностные полномочия, направив на аборт и стерилизацию трех недееспособных пациенток.

Директор психоневрологического интерната Григорий Банников также являлся депутатом Земского собрания Ординского муниципального района.

Следствием было установлено, что "в период с 2004 по 2007 гг. трем пациенткам 1970-1980 годов рождения, содержащимся в Озерском психоневрологическом интернате Ординского района Пермского края с диагнозом "олигофрения", были принудительно прерваны беременности на сроках 20-22 недели. После этого женщины были стерилизованы".

Операции проводились на основании акта врачебной комиссии районной больницы, без необходимого для этого соответствующего судебного решения.

Прокуратура установила, что в медицинских картах еще одиннадцати пациенток указанного лечебного учреждения, страдающих аналогичными заболеваниями, имеются записи о проведении принудительных операций, в результате которых женщины навсегда лишились возможности иметь детей.

В ходе следствия также выяснилось, что директор Григорий Банников расходовал личные денежные средства недееспособных пациентов, находившихся при смерти, на нужды лечебного учреждения. Всего в течение 2008 года он истратил более 170 тыс. рублей, принадлежавших больным, на покупку электробытовой техники, аудио- и видеоаппаратуры, запасных частей для транспорта, офисной техники и мебели, спортивного инвентаря.

Банникова признали виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В 2010 году суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, сообщал permnew.ru.

Такие же случаи принудительной стерилизации выявлялись и в Московской области. По данным специалистов на 2009 год, за несколько лет там было проведено около 10 таких операций женщинам.