В России за последние сутки выявлено 6065 заболевших коронавирусом в 84 регионах, это максимум с 25 июня. Общее число зарегистрированных случаев заболевания составляет 1 097 251, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
За сутки скончались 144 пациента, такое же число умерших называлось 17 сентября. За весь период в России от коронавируса скончались 19 339 человек. Из больниц за сутки выписано 5255 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 906 462 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 825 (11)
Санкт-Петербург - 212 (18)
Ростовская область - 180 (6)
Московская область - 175 (6)
Нижегородская область - 164 (5)
Воронежская область - 151 (5)
Ставропольский край - 139 (5)
Кемеровская область - 135
Свердловская область - 125 (8)
Ульяновская область - 121
Самарская область - 115 (9)
Саратовская область - 110 (2)
Оренбургская область - 101
Красноярский край - 101 (4)
Архангельская область - 97
Пензенская область - 97 (1)
Волгоградская область - 96 (1)
Краснодарский край - 94 (6)
Ханты-Мансийский АО - 89
Республика Дагестан - 85 (5)
Республика Крым - 79 (1)
Мурманская область - 78 (2)
Удмуртская Республика - 75 (3)
Приморский край - 75 (1)
Республика Коми - 73 (1)
Иркутская область - 72 (1)
Челябинская область - 71 (3)
Хабаровский край - 70
Республика Калмыкия - 69
Республика Саха (Якутия) - 69 (3)
Кировская область - 68 (2)
Пермский край - 68 (2)
Алтайский край - 68 (3)
Томская область - 68
Карачаево-Черкесская Республика - 64
Тюменская область - 64 (1)
Республика Бурятия - 64
Ямало-Ненецкий АО - 57
Белгородская область - 56
Забайкальский край - 55
Новосибирская область - 54 (3)
Республика Алтай - 52
Ленинградская область - 51
Калужская область - 50 (1)
Орловская область - 50 (1)
Омская область - 50 (6)
Брянская область - 49
Республика Ингушетия - 47
Ивановская область - 46 (1)
Астраханская область - 46 (2)
Ярославская область - 44
Вологодская область - 44
Костромская область - 42
Кабардино-Балкарская Республика - 42 (1)
Магаданская область - 38 (1)
Тамбовская область - 36
Владимирская область - 35 (1)
Рязанская область - 35
Калининградская область - 35
Республика Хакасия - 35
Псковская область - 34
Республика Башкортостан - 34 (2)
Липецкая область - 33 (1)
Республика Мордовия - 33
Республика Северная Осетия - 32
Сахалинская область - 32
Курская область - 31
Амурская область - 31
Тверская область - 30 (4)
Республика Тыва - 30
Тульская область - 29 (2)
Новгородская область - 29
Чувашская Республика - 27
Камчатский край - 26
Севастополь - 26 (1)
Республика Татарстан - 25
Курганская область - 25 (1)
Республика Карелия - 23
Республика Адыгея - 22
Республика Марий Эл - 22 (1)
Смоленская область - 16
Еврейская АО - 12
Чеченская Республика - 6
Чукотский АО - 1