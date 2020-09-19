ВСЕ ФОТО В России за последние сутки выявлено 6065 заболевших коронавирусом в 84 регионах, это максимум с 25 июня

АГН Москва / Кирилл Зыков Общее число зарегистрированных случаев заболевания составляет 1 097 251

АГН Москва / Сергей Ведяшкин За сутки скончались 144 пациента, такое же число умерших называлось 17 сентября. За весь период в России от коронавируса скончались 19 339 человек

Фото: NIAID / flickr.com

В России за последние сутки выявлено 6065 заболевших коронавирусом в 84 регионах, это максимум с 25 июня. Общее число зарегистрированных случаев заболевания составляет 1 097 251, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

За сутки скончались 144 пациента, такое же число умерших называлось 17 сентября. За весь период в России от коронавируса скончались 19 339 человек. Из больниц за сутки выписано 5255 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 906 462 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 825 (11)

Санкт-Петербург - 212 (18)

Ростовская область - 180 (6)

Московская область - 175 (6)

Нижегородская область - 164 (5)

Воронежская область - 151 (5)

Ставропольский край - 139 (5)

Кемеровская область - 135

Свердловская область - 125 (8)

Ульяновская область - 121

Самарская область - 115 (9)

Саратовская область - 110 (2)

Оренбургская область - 101

Красноярский край - 101 (4)

Архангельская область - 97

Пензенская область - 97 (1)

Волгоградская область - 96 (1)

Краснодарский край - 94 (6)

Ханты-Мансийский АО - 89

Республика Дагестан - 85 (5)

Республика Крым - 79 (1)

Мурманская область - 78 (2)

Удмуртская Республика - 75 (3)

Приморский край - 75 (1)

Республика Коми - 73 (1)

Иркутская область - 72 (1)

Челябинская область - 71 (3)

Хабаровский край - 70

Республика Калмыкия - 69

Республика Саха (Якутия) - 69 (3)

Кировская область - 68 (2)

Пермский край - 68 (2)

Алтайский край - 68 (3)

Томская область - 68

Карачаево-Черкесская Республика - 64

Тюменская область - 64 (1)

Республика Бурятия - 64

Ямало-Ненецкий АО - 57

Белгородская область - 56

Забайкальский край - 55

Новосибирская область - 54 (3)

Республика Алтай - 52

Ленинградская область - 51

Калужская область - 50 (1)

Орловская область - 50 (1)

Омская область - 50 (6)

Брянская область - 49

Республика Ингушетия - 47

Ивановская область - 46 (1)

Астраханская область - 46 (2)

Ярославская область - 44

Вологодская область - 44

Костромская область - 42

Кабардино-Балкарская Республика - 42 (1)

Магаданская область - 38 (1)

Тамбовская область - 36

Владимирская область - 35 (1)

Рязанская область - 35

Калининградская область - 35

Республика Хакасия - 35

Псковская область - 34

Республика Башкортостан - 34 (2)

Липецкая область - 33 (1)

Республика Мордовия - 33

Республика Северная Осетия - 32

Сахалинская область - 32

Курская область - 31

Амурская область - 31

Тверская область - 30 (4)

Республика Тыва - 30

Тульская область - 29 (2)

Новгородская область - 29

Чувашская Республика - 27

Камчатский край - 26

Севастополь - 26 (1)

Республика Татарстан - 25

Курганская область - 25 (1)

Республика Карелия - 23

Республика Адыгея - 22

Республика Марий Эл - 22 (1)

Смоленская область - 16

Еврейская АО - 12

Чеченская Республика - 6

Чукотский АО - 1

