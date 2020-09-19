ВСЕ ФОТО Президент России Владимир Путин раскрыл имя главного идеолога создания гиперзвукового боевого блока "Авангард" - им оказался конструктор ракетной и ракетно-космической техники, бывший гендиректор НПО машиностроения Герберт Ефремов

Пресс-служба Президента России Герберт Ефремов

Пресс-служба Президента России Система "Авангард" в этом ряду занимает особое место, подчеркнул Путин, напомнив, что ее маневрирующий гиперзвуковой блок способен передвигаться со скоростью в 27 раз выше скорости звука, а сама система может менять направление по высоте и по горизонтали

Фото: Минобороны России / youtube.com

Президент России Владимир Путин раскрыл имя главного идеолога создания гиперзвукового боевого блока "Авангард" - им оказался конструктор ракетной и ракетно-космической техники, бывший гендиректор НПО машиностроения Герберт Ефремов. Путин поздравил его с Днем оружейника и подписал указ о награждении его орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за "выдающиеся заслуги в развитии ракетно-космической отрасли, укрепление обороноспособности страны". Это высшая награда Российской Федерации.

"Результаты Вашей работы трудно переоценить. Вы не просто стояли у истоков этой технологической идеи, а именно Вы являетесь ее автором. В современных условиях для нашей страны воплощение Вашей идеи, без всякого сомнения, сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев", - сказал Путин Ефремову (цитата по сайту Кремля).

В ходе беседы Путин отметил, что России на протяжении десятилетий "постоянно приходилось быть в роли догоняющих" в области атомного и ядерного оружия, а затем и в сфере дальней стратегической авиации и ракетной межконтинентальной техники. "И это всегда ставило страну в очень сложное, даже опасное положение. По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем", - отметил президент.

Теперь же, по его словам, Россия впервые в своей новейшей истории "обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности, все существовавшие и существующие сегодня". По словам Путина, "такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет".

В своем поздравлении с Днем оружейника президент отметил разработчиков и производителей лазерного комплекса "Пересвет", авиационной гиперзвуковой ракеты "Кинжал", морского подводного роботизированного комплекса с ядерным двигателем "Посейдон", крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" и других видов оружия.

Система "Авангард" в этом ряду занимает особое место, подчеркнул Путин, напомнив, что ее маневрирующий гиперзвуковой блок способен передвигаться со скоростью в 27 раз выше скорости звука, а сама система может менять направление по высоте и по горизонтали. ""Авангард" - это не просто новая система, это новый вид стратегического оружия", - констатировал президент.

Он заявил, что к разработке гиперзвукового оружия Россию "вынудил приступить" выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году. "Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал. Уважаемый Герберт Александрович, благодаря Вам, Вашим коллегам, этого не случилось", - сказал Путин, обращаясь к Ефремову, и вспомнил, как еще в июне 2001 года контролировал запуск первого экспериментального планирующего блока в Плесецке. В 2004 году была развернута масштабная работа по реализации идей Ефремова, а в декабре 2018 года был проведен завершающий пуск. В декабре 2019-го первый ракетный полк, вооруженный комплексом "Авангард", был поставлен на боевое дежурство.

Ефремов в ответ на поздравления и награждение назвал Путина "главным оценщиком", "главным приемщиком" и "распорядителем" создаваемых комплексов и систем вооружения. "Это Ваше распоряжение характеристиками, открытое вовремя миру представление, показ, что это не фантастика, это реальность - это Ваше умение, которого, по-моему, у других ни у кого нет", - заявил конструктор.

Завершая беседу, Путин рассказал, что преемник Ефремова на посту главы НПО машиностроения Александр Леонов после серии неудач попросил президента дать предприятию шанс, "и через полгода была поставлена точка".

Трамп: Россия украла технологию "супер-пупер" ракеты у администрации Обамы

18 сентября, выступая перед своими сторонниками в Миннесоте, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия получила информацию о гиперзвуковом оружии у администрации 44-го президента Барака Обамы и использовала ее в собственных разработках. По словам Трампа, Россия "украла" эти сведения.

"Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая. Я называю ее супер-пупер, потому что она в пять раз быстрее, чем обычная ракета. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость", - заявил американский президент, выступление которого транслировал канал Fox News.

По его словам, США создали "самое мощное оружие, известное человечеству", и оно настолько передовое, что глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин "завидуют" Америке. Ранее о краже американских разработок гиперзвукового оружия говорил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.