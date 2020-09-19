В Хабаровске 11-ю субботу подряд прошла 71-я по счету акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Несмотря на сильный дождь, на площадь имени Ленина пришли "сотни, а, может, и тысячи людей", пишет DVhab.ru. Городская администрация оценила число собравшихся на площади к началу шествия в 12:00 по местному времени в 600 человек.

Представители оппозиции согласны с тем, что число участников митингов в поддержку Фургала снижается, однако оценили численность субботней акции в 2,5 - 3 тысячи человек, сообщает "Интерфакс".

В правительстве Хабаровского края решили бороться с митингующими нестандартным образом, отмечает DVhab.ru. Из колонок на площади имени Ленина громко пустили аудиоконцерт классической музыки, посвященный 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена. При этом композитор родился в декабре, а еще в июле митингующих упрекали за шум огромными баннерами с надписью "Я/Мы просим тишины". Курьезность ситуации еще и в том, что "Ода к радости", звучавшая на площади под лозунги протестующих - это официальный гимн Европейского союза и Совета Европы.

Интернет можно закрывать после этого видео. Вот так должен выглядеть настоящий митинг.



Не забудьте включить звук. pic.twitter.com/0AtNUjGNNm— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Не знаем, кому пришла в голову идея сорвать митинг музыкой Бетховена, но гениальность этого человека не знает границ pic.twitter.com/QcKFsOevHW— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Протестующих музыка не смутила, они выкрикивали традиционные лозунги за отставку президента России Владимира Путина, мэра Хабаровска Сергея Кравчука, а также призывы к врио губернатора Михаилу Дегтяреву "добровольно уехать из региона и не бесить людей своими интеллектуальными способностями", передает "Байкал 24".

На площади Ленина были организованы зоны по сбору подписей за отставку Кравчука. К концу акции было собрано около 2 тысяч из необходимых 15 тысяч. Также активисты подготовили обращение в ООН и Совет Европы по поводу ареста Фургала.

На шествии колонну традиционно возглавлял "фургаломобиль 2.0", из динамиков которого звучали песни про Хабаровск и Фургала. Среди участников шествия было много пожилых людей. Сотрудники полиции предупреждали, что акция не согласована, в ответ митингующие скандировали: "Полиции позор". Когда люди начали возвращаться на площадь Ленина после шествия, громкость трансляции аудиоконцерта прибавили. Акция продлилась до 15:00.

По данным "ОВД-Инфо" утром, до начала акции, в Хабаровске в торговом центре задержали одного из участников протестов Романа Игонина. В отделе полиции на него составили протокол по статье об участии 16 сентября в акции, создавшей помехи движению транспорта и инфраструктуре (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

"Путин-старичок, выпей "Новичок"!" pic.twitter.com/K1vVM3dXTH— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

"Мы идём по лужам, Путин нам не нужен!" pic.twitter.com/JUbyX3sn8d— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

"Мы идём по лужам, Путин нам не нужен!" pic.twitter.com/JUbyX3sn8d— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020