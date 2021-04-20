Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря.

Как следует из международного извещения для пилотов (NOTAM), этот "район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов". Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря, передает "Интерфакс".

США также объявили район вблизи границы РФ и Украины опасным для полетов. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) призвало авиакомпании проявлять "крайнюю осторожность" во время полетов в воздушном пространстве вблизи границы России и Украины, сославшись на потенциальные риски для безопасности полетов. Как говорится в уведомлении, направленном американским авиакомпаниям, "возрастающая региональная напряженность может привести к неожиданным столкновениям на границе, повышению военной активности и (или) конфликту". FAA также потребовало от авиалиний представлять информацию о планируемых полетах в этом регионе за 72 часа до полета, передает агентство Reuters.

FAA и другие американские регулирующие органы обеспокоены тем, что в результате эскалации в этом регионе может быть случайно или преднамеренно сбит гражданский самолет, который стороны военного конфликта неправильно идентифицируют - как было с малайзийским Boeing MH17.

Ранее Россия сообщила, что на полгода закрывает Черное море для иностранных судов. С 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря. Как следует из данных бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морском участке к западу от Крыма.

Все эти меры предпринимаются на фоне нарастающей эскалации тлеющего военного конфликта на границе с Украиной и наращивания там Россией военной техники и живой силы. В данном районе уже сосредоточено около 30 батальонных тактических групп, планируется подтянуть еще до 25 батальонных тактических групп под видом подготовки к учениям.