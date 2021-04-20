Столичная прокуратура заявила о доказательствах подготовки цветной революции в России со стороны ФБК*

Фотобанк Moscow-Live / Шуклина Ольга

Структуры Алексея Навального готовят цветную революцию по заказу зарубежных центров, занятых деструктивными действиями против России, объявила прокуратуры Москвы в своем пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Такая формулировка содержится в поступившем в Мосгорсуд иске о признании экстремистскими организациями "Фонда борьбы с коррупцией"*, петербургского "Фонда защиты прав граждан"* и "Штабов Навального" и о запрете их работы в России.

"В представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность", - говорится в релизе.

Однако какие именно есть доказательства такой деятельности со стороны ФБК*, доподлинно узнать до суда вряд ли удастся, так как Мосгорсуд уже засекретил все документы по этому делу. Представители ФБК* смогут ознакомиться с ними только в день судебного заседания 26 апреля, а принять участие в процессе может только адвокат.

По оценке прокуратуры, названные три организации "действуют в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России". По мнению прокуратуры, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария "цветной революции".

"В связи с изложенным прокуратура города Москвы считает необходимым в судебном порядке добиваться ликвидации и запрета деятельности некоммерческих организаций "ФБК"*, "ФЗПГ"* и движения "Штабы Навального"", - говорится в заявлении прокуратуры.

Накануне Мосгорсуд зарегистрировал иск столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"*, "Фонда защиты прав граждан"* и общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Кремль стремится к сентябрьским выборам ликвидировать протестное движение в России.

В случае, если перечисленные организации окажутся под запретом, данный статус сделает работу этих НКО в России невозможной: уголовная ответственность будет грозить не только организаторам некоммерческих организаций, но и рядовым участникам и жертвователям, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.

Соратники Навального считают, что Кремль фактически потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен, и что стремление власти приклеить ярлык "экстремистский" связано с подготовкой массовых митингов в поддержку оппозиционера и сентябрьскими выборами в Госдуму, в которых планировала участвовать, например, юрист ФБК* Любовь Соболь.