Как заявил РИА "Новости" и.о. пресс-секретаря Тверской епархии протоиерей Александр Душенков. эта настенная роспись была выполнена румынским иконописцем Русланом Гебя в 2018 году

Николаевский Малицкий монастырь

Появившиеся в Николаевском Малицком монастыре Тверской области фрески с чертями, держащими в руках смартфоны и ноутбуки, отражают дух времени, в котором все шире распространяется интернет-зависимость.

Необычные фрески с бесами с ноутбуками и смартфонами в лапах появились на западной стене храма мужского монастыря, где размещены изображения смертных грехов. Рядом с ними в огне горят грешники, их руки скованы цепями.

Как заявил РИА "Новости" и.о. пресс-секретаря Тверской епархии протоиерей Александр Душенков. эта настенная роспись была выполнена румынским иконописцем Русланом Гебя в 2018 году. "Выражать во фресках смертные грехи в сюжетах, актуальных духу времени, - обычная традиция. Скажем, в Греции, это обычная роспись в храмах, и никаких вопросов не возникает, это не что-то новое... Обычно это на усмотрение настоятеля, благочинного. Настоятель монастыря - человек очень образованный, очень современный", - сказал Душенков.

Он подчеркнул, что всякая зависимость - грех. "В самом интернете, в самих смартфонах ничего плохого, скажем, нет. Это как инструмент. А вот если это становится зависимостью - вот это уже вещь очень плохая. Интернет-зависимость очень близка к наркомании, к греху пьянства. Человек фактически отключается от реальной жизни, наносит вред своему здоровью и близким своим. Не случайно на исповедях люди обычно переживают и раскаиваются, что очень много времени уделяют интернету", - говорит протоиерей.