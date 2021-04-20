Суд запретил на два месяца выходить из дома и пользоваться средствами связи редакторам студенческого журнала DOXA Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой, Армэну Арамяну и Наталье Тышкевич - по делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты (часть 2 статьи 151.2 УК)

DOXA / Telegram После обыска в редакции DOXA

DOXA / Telegram

Под открытым письмом, в котором студенты и выпускники обращаются к ректорам вузов в поддержку сотрудников журнала Doxa, на настоящий момент подписалось свыше 2,2 тысячи человек, пишет "МБХ медиа".

Выпускники и учащиеся НИУ ВШЭ и других российских вузов требуют немедленно закрыть уголовное дело, которое считают политически мотивированным, а также вернуть изъятые вещи и прекратить полицейское давление на университет и студенчество.

"Мы требуем от руководства НИУ ВШЭ в лице ректора Я.И. Кузьминова официального заявления о поддержке обвиняемых, размещенного на главной странице сайта университета и во всех социальных сетях университета. Мы ждем официальной поддержки от ректоров МГУ (В.А. Садовничего), РГГУ (А.Б. Безбородова), МГИМО (А.В. Торкунова), МПГУ (А.В. Лубкова) и представителей руководства других вузов", - заявляется в письме.

15 апреля суд запретил на два месяца выходить из дома и пользоваться средствами связи редакторам студенческого журнала DOXA Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой, Армэну Арамяну и Наталье Тышкевич - по делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты (часть 2 статьи 151.2 УК).

Дело завели из-за видеоролика, удаленного по требованию Роскомнадзора. При этом журналисты проходят по тому же делу, что и руководитель сети штабов Навального Леонид Волков, в отношении которого дело по такой же статье возбудили ранее.

В январе ведомство потребовало удалить видео на ютуб-канале редакции журнала Doxa о недопустимости ограничения права на протест и незаконности отчисления из учебных заведений за участие в митингах. В ролике, по мнению ведомства, имеются призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях, что является нарушением статьи 20.2 КоАП.