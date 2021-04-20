Полиция Пермского края проверяет два случая недавнего насилия над детьми

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Полиция Пермского края проверяет два случая недавнего насилия над детьми. Так, в одной из школ Кудымкарского района 13-летнему ученику выкололи глаз шариковой ручкой, сообщает местное издание "Парма Новости". ЧП произошло 15 апреля в школе в селе Белоево Кудымкарского района.

Обстоятельства, при которых мальчик лишился глаза, не раскрываются: врач констатировал, что спасти глаз невозможно. "Родители и сам мальчик до сих пор находятся в состоянии стресса и постоянно плачут", - рассказал друг семьи, добавив, что родители школьники намерены идти в суд. По факту инцидента начата проверка.

Директор Белоевской школы Любовь Нешатаева ситуацию комментировать отказалась, сославшись на проведение проверки. По словам директора, мальчик, который подозревается в нанесении удара, продолжает посещать школу.

Еще один инцидент связан с избиением восьмилетнего мальчика тренером по танцам. Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе краевого ГУ МВД, жительница Пермского края пожаловалась, что ее восьмилетнего сына на занятии по танцам избил тренер.

Мать мальчика пояснила, что инцидент произошел в танцевальной студии в Кунгуре. Кровоподтеки на теле сына она обнаружила, когда ребенок вернулся с тренировки. Тренер отрицает факт избиения - по его версии, травмы школьник мог получить на занятии по воздушной акробатике. Полиция проводит проверку инцидента.