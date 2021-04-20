По данным исследователей, с января по март в соцсетях наблюдался всплеск негативных высказываний как в адрес правоохранителей, так и протестующих.

Фотобанк Moscow-Live / Будишевский Николай Главными источниками страхов россиян в первом квартале 2021 года стали рост цен на продукты питания, протесты и давление государства на соцсети

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов

Действия полиции и судов на протестных акциях, а также возможные потрясения из-за ситуации вокруг Алексея Навального больше всего тревожили россиян в начале года. Это следует из очередного "Национального индекса тревожностей", подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС). По данным исследователей, с января по март в соцсетях наблюдался всплеск негативных высказываний как в адрес правоохранителей, так и протестующих. Рост тревожности также связан с коронавирусом и страхом перед началом войны, пишет "Коммерсант".

Главными источниками страхов россиян в первом квартале 2021 года стали рост цен на продукты питания, протесты и давление государства на соцсети. В первую десятку поводов для тревоги также вошли угроза "революции и потрясений" из-за ситуации вокруг Алексея Навального, обострение российско-американских отношений и вооруженного конфликта на Донбассе, появление новых штаммов коронавируса, введение ковид-паспортов и обязательной вакцинации, а также паводок и"нашествие волков" в малых населенных пунктах.

"Национальный индекс тревожностей" выявляет и ранжирует фобии на основе анализа новостей в СМИ и наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях. В четвертом квартале прошлого года россияне больше всего боялись падения уровня жизни, недостаточного уровня медицинской помощи на фоне эпидемии коронавируса и возможных последствий вакцинации от него.

По значимости для граждан в начале 2021 года на первое место вышел страх перед действиями полиции и судов в связи с акциями протеста. Согласно выводам доклада, эту тему в соцсетях обсуждали в 7,7 раза активнее, чем в СМИ. На втором месте оказался страх перед "нашествием волков" (обсуждалась в 5,9 раза активнее), а на третьем - угроза "революции и потрясений" из-за ситуации вокруг Алексея Навального (в 3,7 раза).

По данным "индекса" в начале года в соцсетях отмечался всплеск как негативных высказываний в адрес правоохранительных органов и судов, так и опасений в том, что протестные акции направлены на дестабилизацию обстановки, которая грозит массовыми беспорядками, подрывом конституционного строя и "цветной революцией". Наиболее характерно это для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области. А страх перед "нашествием волков" стал актуален в связи с появлением данной проблемы в Архангельской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Псковской, Московской, Кировской областях, Республике Коми, Карелии, Бурятии и других.

По словам директора по аналитике КРОС Андрея Лебедева, поводом для роста тревожности россиян стала политическая повестка, и в первую очередь акции протеста: подавляющая часть общества не хочет революций и потрясений, но столь же критически относятся и к нынешним действиям правоохранительных органов и суда. "Даже не соглашаясь с протестующими, люди примеряют происходящее на себя и испытывают тревогу и за собственную безопасность", - комментирует Лебедев.

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров тоже констатирует рост тревожности среди населения. Однако, по его словам, в большей степени это связано с эпидемической ситуацией и страхом перед началом войны на фоне обострением обстановки в Донбассе и напряженности в отношениях с США. Либерально настроенную часть населения волнует ухудшение отношений с Западом, а молодежь - проблемы, связанные с Алексеем Навальным. "Молодежь получает основную информацию из интернета, где картинка более негативная, чем по телевидению. Поэтому ее оценки происходящего более критические", - пояснил Федоров.