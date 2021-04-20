Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете зачисления в вузы детей служащих МВД и Росгвардии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами законодательной инициативы выступили главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по образованию и науке Вячеслав Никонов и по безопасности Василий Пискарев.

Законом предоставляется преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, детям сотрудников органов внутренних дел, детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках нацгвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж службы 20 и более лет, аналогичное действующему для детей других категорий граждан.

Уточняется, что приоритет при поступлении отдается детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением должности и имеющих стаж службы 20 лет и более. Вместе с тем в документе оговаривается , что приоритет при поступлении дети сотрудников МВД и Росгвардии могут получить "при условии успешного прохождения вступительных испытаний", передает РИА "Новости".

Авторы законодательной инициативы ранее поясняли, что преимущественным правом при поступлении в кадетские и суворовские общеобразовательные организации обладают дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также дети лиц, уволенных с военной службы, службы в органах внутренних дел и войсках национальной гвардии, чей стаж службы составляет 20 лет.

"При этом на детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, поступающих в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, аналогичные преимущества не распространяются, что создает правовое неравенство. Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции", - говорилось ранее в пояснительной записке.

Законопроект в декабре прошлого года раскритиковал депутат Госдумы, член КПРФ и доктор философских наук Олег Смолин. "Конечно, не все абитуриенты должны быть равны. Я считаю, например, совершенно правильной позицию о том, чтобы люди с инвалидностью, в пределах установленной квоты, получили льготы при поступлении в вузы, но это так называемая "привилегия во имя равенства", - говорил он "Общественной службе новостей". - В данном случае, на мой взгляд, законопроект предусматривает "привилегию во имя неравенства".

По словам Смолина, в России дети силовиков, например, уже имеют преимущества при поступлении в детские сады. "Мы пытались провести законопроект о том, чтобы, например, дети работников дошкольных учреждений могли поступать в детсады на таких же условиях, как дети силовиков. Не получилось - нам говорят, что мы создаем необоснованные привилегии, - добавил Олег Смолин. - Мы дважды получили отрицательный отзыв правительства и отрицательное заключение Комитета по образованию и науке, в котором участвуют, в основном, члены "Единой России". Хотя, на самом деле, мы хотели обеспечить кадрами детские сады. Потому что, если мама поступает в детский сад воспитателем, то она хочет, чтобы ее ребенок был в этом детском саду. Не удалось".

Парламентарий подчеркнул, что подобные инициативы заставляют задуматься о попытках возродить в России сословное общество, когда дети перенимают профессию родителей, сужая возможности получить то или иное образование для других.

"Если следовать логике законопроекта, то дети педагогов должны иметь преимущества при поступлении в педвузы, дети врачей - при поступлении в медицинские, дети инженеров - в инженерные, а дети олигархов - в олигархические. Это, конечно, шутка, но я правда не думаю, что нам нужно создавать сословное общество, когда дети росгвардейцев будут росгвардейцами, и т.д. Ведь в проекте предусматривается квота даже для детей работников частной охраны - правда, если те проработали не меньше двадцати лет. Если я правильно помню, мы - cтрана, которая является едва ли не мировым рекордсменом по количеству охранников. Зачем нам еще увеличивать количество охранников? Нам надо увеличивать безопасность, а не количество охранников", - пояснил депутат.

Он также обратил внимание на то, что в законе не говорится про детей военных. "Поэтому оказывается, что опора политического режима - это даже не армия, которая защищает страну, а силовики, которые защищают власть. Мне такой законопроект кажется неоправданным", - подытожил Олег Смолин.