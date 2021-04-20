ВСЕ ФОТО В регионах начались задержания сотрудников штабов Навального и обыски накануне акций протеста, намеченных на день Послания Путина

Фотобанк Moscow-Live / Тихонов Михаил В регионах России начались задержания координаторов штабов Навального и обыски накануне новой несанкционированной акции протеста, намеченной федеральным штабом Навального на 21 апреля, в день Послания президента Федеральному Собранию

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав В Кургане полиция задержала координатора местного штаба Алексея Навального Алексея Шварца

Штаб Навального в Кургане / Youtube.com

В регионах России начались задержания координаторов штабов Навального и обыски накануне новой несанкционированной акции протеста, намеченной федеральным штабом Навального на 21 апреля, в день Послания президента Федеральному Собранию. Акция протеста анонсирована в связи с поддержкой находящегося в колонии политика, у которого резко ухудшилось состояние здоровья.

В Кургане полиция задержала координатора местного штаба Алексея Навального Алексея Шварца. Как сообщил "Урал. МБХ медиа" сотрудник штаба Навального в Кургане, силовики отказались сообщать, в связи с чем был задержан Шварц. Телефон активиста недоступен.

"Его увезли в отдел полиции по проспекту Конституции, 70. Задержала его полиция общественной безопасности. Сейчас в тот отдел к Алексею поехал правозащитник Яков Сидоров", - говорится в Telegram-канале курганского штаба Навального.

Представители организации уточнили, что скорее всего речь идет об административке, сообщает Znak.com.

в Кургане жестко задерживают нашего Шварца. Его девушку просто выталкивают из машины. Просто охренеть. Вот таких ментов надо не забыть. Все пойдут под суд, тут никакой "я выполнял приказ" не поможет. Они тут добровольно и с удовольствиям жестят, посмотрите pic.twitter.com/yWPUkuyNvL — ruslan shaveddinov (@rshaveddinov) April 20, 2021

В штаб Навального в Краснодаре пришли полицейские: они ломятся в закрытые двери офиса.

В Волгограде сотрудники полиции задержали этой ночью двух членов местного штаба Навального Евгения Кочегина и Марию Худоярову. Силовики составили на Кочегина административный протокол о недопустимости организации и участия в несакционированном мероприятии. Худоярова, которая была опрошена как свидетель, отказалась давать показания против себя, сославшись на 51-ю статью Конституции России, после чего ее отпустили, сообщает "Кавказский Узел".

В Санкт-Петербурге полицейские накануне задержали бывшего координатора городского штаба Навального Дениса Михайлова. По его словам, поводом послужило участие в акции 31 января, хотя на самом митинге его не останавливали. Как сообщил Михайлов в своем Telegram-канале, суд арестовал его на 7 суток.

В Твери координатора штаба Навального Андрея Прокудина также отвезли в полицию. По данным организации, ему вменили злоупотребление свободой массовой информации и неповиновение полиции.

В Березниках Пермского края силовики пришли домой к активисту Артему Файзулину, чтобы опросить его по поводу акции 21 апреля. Как сообщил сам Файзулин, к нему приходил участковый и оперативник из отдела уголовного розыска. "Визитов подобного формата раньше не было. Они обычно формально вручали предостережение, а в этот раз попытались выведать, что за акция будет 21 апреля, кто в ней будет участвовать. Я отказался отвечать, сославшись на 51 статью Конституции. Предостережение в итоге мне не стали выдавать", - рассказал Файзулин.

В Челябинске силовики провели обыск в местном штабе Навального. Как сообщается в Telegram-канале штаба, он был связан с делом о перекрытии дорог во время акции 31 января.

В Краснодаре полиция задержала активистку местного штаба Навального Марьям Дадашеву. Как заявил "Юг. МБХ медиа" адвокат Михаил Беньяш, ее отвезли в отделение полиции в Краснодаре по адресу Октябрьская, 12. Дадашеву задержали за видеоролик с анонсом акции в поддержку Навального, размещенный в соцсети "Тик-ток" и "оформили по ч.2 20.2 ("Организация митинга"). Сегодня состоится суд. Как предполагают в штабе Навального в Краснодаре, Дадашеву отправят на несколько суток в спецприемник. Чуть позже в Краснодаре была задержана еще одна активистка штаба Навального - Алипат Султанбегова.

В Бурятии исчез активист Антон Оверин, поехавший накануне в мэрию подавать уведомление на митинг 21 апреля. Его соратники полагают, что Оверин был задержан. В мэрии Улан-Удэ уведомление о митинге принимать отказались, отправив активиста в отдел администрации по другому адресу. Местные правозащитники подали в полицию заявление о похищении либо о негласном аресте, возможно, центром "Э".

Накануне Мосгорсуд зарегистрировал иск столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"*, "Фонда защиты прав граждан"* и общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Кремль стремится к сентябрьским выборам ликвидировать протестное движение в России.

В случае, если перечисленные организации окажутся под запретом, данный статус сделает работу этих НКО в России невозможной: уголовная ответственность будет грозить не только организаторам некоммерческих организаций, но и рядовым участникам и жертвователям, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.

Прокуратура Москвы утверждает, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Практическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - говорится в документе прокуратуры.

Соратники Навального считают, что Кремль фактически потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен, и что стремление власти приклеить ярлык "экстремистский" связано с подготовкой массовых митингов в поддержку оппозиционера и сентябрьскими выборами в Госдуму, в которых планировала участвовать, например, юрист ФБК* Любовь Соболь.