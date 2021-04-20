В регионах начались задержания сотрудников штабов Навального и обыски накануне акций протеста, намеченных на день Послания Путина
Фотобанк Moscow-Live / Тихонов Михаил
В регионах начались задержания сотрудников штабов Навального и обыски накануне акций протеста, намеченных на день Послания Путина В регионах России начались задержания координаторов штабов Навального и обыски накануне новой несанкционированной акции протеста, намеченной федеральным штабом Навального на 21 апреля, в день Послания президента Федеральному Собранию
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В регионах начались задержания сотрудников штабов Навального и обыски накануне акций протеста, намеченных на день Послания Путина
Фотобанк Moscow-Live / Тихонов Михаил
 
 
 
В регионах России начались задержания координаторов штабов Навального и обыски накануне новой несанкционированной акции протеста, намеченной федеральным штабом Навального на 21 апреля, в день Послания президента Федеральному Собранию
Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав
 
 
 
В Кургане полиция задержала координатора местного штаба Алексея Навального Алексея Шварца
Штаб Навального в Кургане / Youtube.com

В регионах России начались задержания координаторов штабов Навального и обыски накануне новой несанкционированной акции протеста, намеченной федеральным штабом Навального на 21 апреля, в день Послания президента Федеральному Собранию. Акция протеста анонсирована в связи с поддержкой находящегося в колонии политика, у которого резко ухудшилось состояние здоровья.

В Кургане полиция задержала координатора местного штаба Алексея Навального Алексея Шварца. Как сообщил "Урал. МБХ медиа" сотрудник штаба Навального в Кургане, силовики отказались сообщать, в связи с чем был задержан Шварц. Телефон активиста недоступен.

"Его увезли в отдел полиции по проспекту Конституции, 70. Задержала его полиция общественной безопасности. Сейчас в тот отдел к Алексею поехал правозащитник Яков Сидоров", - говорится в Telegram-канале курганского штаба Навального.

Представители организации уточнили, что скорее всего речь идет об административке, сообщает Znak.com.

В штаб Навального в Краснодаре пришли полицейские: они ломятся в закрытые двери офиса.

В Волгограде сотрудники полиции задержали этой ночью двух членов местного штаба Навального Евгения Кочегина и Марию Худоярову. Силовики составили на Кочегина административный протокол о недопустимости организации и участия в несакционированном мероприятии. Худоярова, которая была опрошена как свидетель, отказалась давать показания против себя, сославшись на 51-ю статью Конституции России, после чего ее отпустили, сообщает "Кавказский Узел".

В Санкт-Петербурге полицейские накануне задержали бывшего координатора городского штаба Навального Дениса Михайлова. По его словам, поводом послужило участие в акции 31 января, хотя на самом митинге его не останавливали. Как сообщил Михайлов в своем Telegram-канале, суд арестовал его на 7 суток.

В Твери координатора штаба Навального Андрея Прокудина также отвезли в полицию. По данным организации, ему вменили злоупотребление свободой массовой информации и неповиновение полиции.

В Березниках Пермского края силовики пришли домой к активисту Артему Файзулину, чтобы опросить его по поводу акции 21 апреля. Как сообщил сам Файзулин, к нему приходил участковый и оперативник из отдела уголовного розыска. "Визитов подобного формата раньше не было. Они обычно формально вручали предостережение, а в этот раз попытались выведать, что за акция будет 21 апреля, кто в ней будет участвовать. Я отказался отвечать, сославшись на 51 статью Конституции. Предостережение в итоге мне не стали выдавать", - рассказал Файзулин.

В Челябинске силовики провели обыск в местном штабе Навального. Как сообщается в Telegram-канале штаба, он был связан с делом о перекрытии дорог во время акции 31 января.

В Краснодаре полиция задержала активистку местного штаба Навального Марьям Дадашеву. Как заявил "Юг. МБХ медиа" адвокат Михаил Беньяш, ее отвезли в отделение полиции в Краснодаре по адресу Октябрьская, 12. Дадашеву задержали за видеоролик с анонсом акции в поддержку Навального, размещенный в соцсети "Тик-ток" и "оформили по ч.2 20.2 ("Организация митинга"). Сегодня состоится суд. Как предполагают в штабе Навального в Краснодаре, Дадашеву отправят на несколько суток в спецприемник. Чуть позже в Краснодаре была задержана еще одна активистка штаба Навального - Алипат Султанбегова.

В Бурятии исчез активист Антон Оверин, поехавший накануне в мэрию подавать уведомление на митинг 21 апреля. Его соратники полагают, что Оверин был задержан. В мэрии Улан-Удэ уведомление о митинге принимать отказались, отправив активиста в отдел администрации по другому адресу. Местные правозащитники подали в полицию заявление о похищении либо о негласном аресте, возможно, центром "Э".

Накануне Мосгорсуд зарегистрировал иск столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"*, "Фонда защиты прав граждан"* и общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Кремль стремится к сентябрьским выборам ликвидировать протестное движение в России.

В случае, если перечисленные организации окажутся под запретом, данный статус сделает работу этих НКО в России невозможной: уголовная ответственность будет грозить не только организаторам некоммерческих организаций, но и рядовым участникам и жертвователям, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.

Прокуратура Москвы утверждает, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Практическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - говорится в документе прокуратуры.

Соратники Навального считают, что Кремль фактически потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен, и что стремление власти приклеить ярлык "экстремистский" связано с подготовкой массовых митингов в поддержку оппозиционера и сентябрьскими выборами в Госдуму, в которых планировала участвовать, например, юрист ФБК* Любовь Соболь.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента