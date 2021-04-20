Власти Москвы отказались согласовать митинг 21 апреля в поддержку Алексея Навального

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Власти Москвы отказали организаторам митинга 21 апреля в его проведении из-за запрета на массовые мероприятия, связанного с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Ранее в мэрию была подана заявка на проведение публичного мероприятия в форме митинга с 19:00 до 21:00 на Манежной площади с количеством участников до 100 тыс. человек.

"Принимаемые правительством Москвы меры по поэтапному снятию ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности, адекватны складывающейся эпидемиологической обстановке и не снимают запрета на проведение массовых публичных мероприятий. В связи с изложенным, проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может", - сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что люди, указанные в уведомлении как организаторы мероприятия, находятся за границей. Их пообещали привлечь к ответственности в случае проведения акции без разрешения городских властей.

Ранее сторонники Алексея Навального объявили о проведении митингов 21 апреля по всей стране в поддержку политика. МВД призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях, и особо предостерегло от участия в этих мероприятиях их несовершеннолетних родственников. Кроме того, в министерстве напомнили о риске заражения коронавирусом.

Как указано на сайте ведомства, "подразделения МВД России и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности".

ГУМВД России по Москве также предупредило, что проведение несогласованных протестных акций незаконно, и попросило граждан воздержаться от участия в них. Там отметили, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка, а нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Накануне Мосгорсуд зарегистрировал иск столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"*, "Фонда защиты прав граждан"* и общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Кремль стремится к сентябрьским выборам ликвидировать протестное движение в России.

В случае, если перечисленные организации окажутся под запретом, данный статус сделает работу этих НКО в России невозможной: уголовная ответственность будет грозить не только организаторам некоммерческих организаций, но и рядовым участникам и жертвователям, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.

Прокуратура Москвы утверждает, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Практическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - говорится в документе прокуратуры.

Соратники Навального считают, что Кремль фактически потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен, и что стремление власти приклеить ярлык "экстремистский" связано с подготовкой массовых митингов в поддержку оппозиционера и сентябрьскими выборами в Госдуму, в которых планировала участвовать, например, юрист ФБК* Любовь Соболь.