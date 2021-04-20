Силовики предупредили россиян о незаконности планируемых 21 апреля протестных акций, объявив их "угрозой общественной безопасности"

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МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях, анонсированных штабами Навального на 21 апреля, и особо предостерегло россиян от участия в этих мероприятиях их несовершеннолетних родственников. Кроме того, в министерстве напомнили о риске заражения коронавирусом: "МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях... В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией".

Как указано на сайте ведомства, "подразделения МВД России и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности".

ГУМВД России по Москве также предупредило, что проведение несогласованных протестных акций незаконно, и попросило граждан воздержаться от участия в них. Там отметили, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка, а нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.

- В регионах уже идут задержания сотрудников штабов Навального и обыски накануне акций протеста



"В связи с распространением в сети призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, в отношении которых прокуратурой Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими ( ФБК*, ФЗПГ*, "Штабы Навального"), Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона", - говорится в релизе. В прокуратуре отметили, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения по статье 20.2 КоАП РФ и грозят административным арестом.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, и объявил, что "призывы к провокациям звучат из-за рубежа". "В случае если какие-то будут инициироваться акции, неразрешенные, они автоматически будут незаконные, и в отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по законам Российской Федерации", - сказал представитель президента РФ.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.