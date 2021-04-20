Россия продолжает испытания "торпеды апокалипсиса" - морского подводного роботизированного комплекса "Посейдон" с ядерной боеголовкой.

Этот беспилотный подводный аппарат будет обладать почти неограниченной дальностью действия и сможет быстро приближаться к целям на побережье США. Тесты торпеды продолжатся в 2021 году, а развертывание оружия, согласно планам, состоится в течение десятилетия, сообщает журнал Popular Mechanics.

Вначале сообщалось, что "Посейдон 2M39" представляет собой гигантскую торпеду или большую подводную лодку без экипажа, которая может самостоятельно путешествовать через Тихий и Атлантический океаны, неся ядерную установку. А высокая скорость аппарата снижает способность противника осуществить его перехват. Торпеда шириной 2 метра и длиной 20 метров движется со скоростью до 130 км/ч.

Впоследствии появилась информация, что "Посейдон" получит термоядерную боеголовку мощностью 100 мегатонн: вдвое больше, чем у известной "Царь-бомбы". При взрыве у побережья она затопила бы близлежащий город радиоактивным цунами. Но по последним оценкам, мощность боеголовки составит только 2 мегатонны, что, однако, не помешает ей нанести серьезный ущерб прибрежной цели. (Для сравнения: атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, составила всего 15 килотонн, а тут 2000 килотонн; одна килотонна эквивалентна 1000 тонн в тротиловом эквиваленте).

По данным Popular Mechanics, "теперь стало понятно, что Россия серьезно относится к приведению в действие этого оружия апокалипсиса".

Россия намерена построить 30 торпед "Посейдон" и разместить их на четырех специально оборудованных подводных лодках. Две из них будут служить на Северном флоте (выход в Атлантический океан), еще две - на Тихоокеанском флоте. Каждая подводная лодка класса К-329 "Белгород" будет нести по шесть торпед "Посейдон". Кроме того, разместить торпеды можно в специальных капсулах, с помощью которых они могут активироваться дистанционно.

В минувшие выходные также стало известно, что осенью 2021 года на воду будет спущена и другая подлодка-носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - АПЛ "Хабаровск" проекта 09851. Как сообщили ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, "спуск на воду "Хабаровска" сдвинулся на несколько месяцев - с мая на осень 2021 года", - сказал он.

В ноябре 2020 года бывший заместитель госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению ядерного оружия Кристофер Форд сообщал, что российский морской подводный роботизированный комплекс "Посейдон" с ядерной боеголовкой предназначен для "затопления американских приморских городов радиоактивными цунами".

Изображения, сделанные космической технологической компанией Maxar, свидетельствуют о том, что на побережье Арктики Россия развернула подземные хранилища для "Посейдона" и других современных видов оружия, бомбардировщиков и истребителей, а также новые радиолокационные станции. В армии США опасаются, что базы РФ вдоль арктического побережья могут быть использованы для установления контроля над удаленными районами Арктики.